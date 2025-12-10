ЕС хочет бессрочно заблокировать 210 млрд евро замороженных росактивов

Согласно данным Financial Times, официальный Брюссель намерен экстренно принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро. Этот шаг позволит избежать вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.

ЕС хочет обхитрить Орбана

По словам анонимных источников, новое решение планируют реализовать в экстренном порядке.

Прежде всего, речь идет о принятии законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций.

Именно это позволит защитить влияние Евросоюза в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

Официальный Брюссель опасается, что США исключат членов ЕС из этого процесса.

Европейский союз настроен оперативно отделить спорный вопрос о замораживании активов от дискуссии о предоставлении Украине 140 млрд евро кредита.

Для того чтобы схема кредитования заработала, активы должны быть заморожены на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только при единодушном согласии всех 27 стран ЕС.

Венгерский лидер Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, ранее угрожал блокировать любую новую помощь Украины, а также наложить вето на продление санкций против РФ.