ЕС хочет бессрочно заблокировать 210 млрд евро замороженных росактивов

Согласно данным Financial Times, официальный Брюссель намерен экстренно принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро. Этот шаг позволит избежать вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.
Главные тезисы
- Решение о бессрочной блокировке активов россиян требует использования чрезвычайных полномочий ЕС.
- Главная цель блока – не допустить потери влияния в переговорах по завершению российской войны.
ЕС хочет обхитрить Орбана
По словам анонимных источников, новое решение планируют реализовать в экстренном порядке.
Прежде всего, речь идет о принятии законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций.
Именно это позволит защитить влияние Евросоюза в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.
Официальный Брюссель опасается, что США исключат членов ЕС из этого процесса.
Европейский союз настроен оперативно отделить спорный вопрос о замораживании активов от дискуссии о предоставлении Украине 140 млрд евро кредита.
Венгерский лидер Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, ранее угрожал блокировать любую новую помощь Украины, а также наложить вето на продление санкций против РФ.
Официальный Брюссель опасается, что соратник Путина реализует свою угрозу, если команда Дональда Трампа решит в одностороннем порядке отменить американские санкции против России.
