ЕС хочет бессрочно заблокировать 210 млрд евро замороженных росактивов
ЕС хочет бессрочно заблокировать 210 млрд евро замороженных росактивов

ЕС хочет обхитрить Орбана
Источник:  Financial Times

Согласно данным Financial Times, официальный Брюссель намерен экстренно принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро. Этот шаг позволит избежать вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.

Главные тезисы

  • Решение о бессрочной блокировке активов россиян требует использования чрезвычайных полномочий ЕС.
  • Главная цель блока – не допустить потери влияния в переговорах по завершению российской войны.

ЕС хочет обхитрить Орбана

По словам анонимных источников, новое решение планируют реализовать в экстренном порядке.

Прежде всего, речь идет о принятии законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций.

Именно это позволит защитить влияние Евросоюза в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

Официальный Брюссель опасается, что США исключат членов ЕС из этого процесса.

Европейский союз настроен оперативно отделить спорный вопрос о замораживании активов от дискуссии о предоставлении Украине 140 млрд евро кредита.

Для того чтобы схема кредитования заработала, активы должны быть заморожены на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только при единодушном согласии всех 27 стран ЕС.

Венгерский лидер Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, ранее угрожал блокировать любую новую помощь Украины, а также наложить вето на продление санкций против РФ.

Официальный Брюссель опасается, что соратник Путина реализует свою угрозу, если команда Дональда Трампа решит в одностороннем порядке отменить американские санкции против России.

