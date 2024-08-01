У новому пакеті санкцій ЄС може міститись заборона на імпорт риби з Росії.
Головні тези:
- ЄС планує заборонити імпорт російської риби у новому пакеті санкцій.
- Аналіз показує, що велика частина риби, яка надходить до ЄС з Росії, це минтай.
- Країни ЄС, зокрема Німеччина, залишаються залежними від поставок російської риби.
- Імпорт американського минтая не може повністю компенсувати втрати від заборони російської риби в ЄС.
- Санкції проти російської риби мають потенційно значний вплив на ринок рибної промисловості Європи.
Що відомо про ймовірну відмову ЄС від імпорту російської риби
За інформацією журналістів видання, ще у 2022 році після початку Росією масштабної злочинної війни проти України країни ЄС припинили імпорт ракоподібних та російської ікри в рамках восьмого пакета санкцій.
Однак ці обмеження не торкнулись поставок російської риби до країн ЄС.
Наразі керівництво ЄС обговорює введення більш жорстких обмежень на російський імпорт, які можуть торкнутись імпорту свіжої риби.
Зокрема, це рішення підтримують країни Балтії.
Так уряд Литви скаржиться, що російські судна займаються риболовецьким промислом в акваторії їхньої країни та вимагають дати відповідь таким діям.
Аналітики очікують, що вже з кінця літа Єврокомісія почне розглядати це питання.
За даними Європейської асоціації рибної промисловості AIPCE, більше 70% поставок минтая до країн ЄС здійснювались Росією.
Хто в ЄС залишається залежним від поставок риби з Росії
До 85% минтая з Аляски, що споживається в Німеччині, наразі надходить з Росії.
Зазначається, що Німеччина залишається залежною від імпорту у сфері переробки риби, оскільки має лише 6 глибоководних траулерів і не займається глибоководним риболовецьким промислом.
За його словами, одні тільки поставки риби зі США не можуть компенсувати обсяги імпорту з Росії.
Сполучені Штати є другим за значимістю постачальником цього виду риби в Європу після Росії.
У США заборонили імпорт російського аляскинського минтая.
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