У новому пакеті санкцій ЄС може міститись заборона на імпорт риби з Росії.

Що відомо про ймовірну відмову ЄС від імпорту російської риби

За інформацією журналістів видання, ще у 2022 році після початку Росією масштабної злочинної війни проти України країни ЄС припинили імпорт ракоподібних та російської ікри в рамках восьмого пакета санкцій.

Однак ці обмеження не торкнулись поставок російської риби до країн ЄС.

Наразі керівництво ЄС обговорює введення більш жорстких обмежень на російський імпорт, які можуть торкнутись імпорту свіжої риби.

Зокрема, це рішення підтримують країни Балтії.

Так уряд Литви скаржиться, що російські судна займаються риболовецьким промислом в акваторії їхньої країни та вимагають дати відповідь таким діям.

Промисловий вилов риби в Росії

Аналітики очікують, що вже з кінця літа Єврокомісія почне розглядати це питання.

За даними Європейської асоціації рибної промисловості AIPCE, більше 70% поставок минтая до країн ЄС здійснювались Росією.

Хто в ЄС залишається залежним від поставок риби з Росії

До 85% минтая з Аляски, що споживається в Німеччині, наразі надходить з Росії.

Зазначається, що Німеччина залишається залежною від імпорту у сфері переробки риби, оскільки має лише 6 глибоководних траулерів і не займається глибоководним риболовецьким промислом.

Якби поставки з російського вилову минтая на Алясці повністю припинилися через санкції, наразі їм не було б заміни, - пояснює керуючий директор Федеральної асоціації німецької рибної промисловості та оптових торговців рибою Штефан Маєр. Поширити

За його словами, одні тільки поставки риби зі США не можуть компенсувати обсяги імпорту з Росії.

На цей момент у світі немає іншого рибальства, яке б пропонувало необхідні обсяги, а також штамп стійкості, - зазначив Маєр. Поширити

Сполучені Штати є другим за значимістю постачальником цього виду риби в Європу після Росії.

У США заборонили імпорт російського аляскинського минтая.