В новом пакете санкций ЕС может содержаться запрет на импорт рыбы из России.
Главные тезисы
- ЕС рассматривает введение запрета на импорт российской рыбы в рамках нового пакета санкций.
- Страны ЕС, включая Германию, остаются зависимыми от российских поставок рыбы, особенно минтая.
- Аналитики считают, что импорт американского минтая не сможет полностью компенсировать потери от запрета российской рыбы в ЕС.
- Санкции против российской рыбы могут оказать значительное влияние на рынок рыбной промышленности в Европе.
- Например, до 85% потребляемого минтая в Германии поступает из России, и отказ от российских поставок может вызвать проблемы в сфере переработки рыбы.
Что известно о возможном отказе ЕС от импорта российской рыбы
По информации журналистов издания, еще в 2022 году после начала Россией масштабной преступной войны против Украины страны ЕС прекратили импорт ракообразной и российской икры в рамках восьмого пакета санкций.
Однако эти ограничения не коснулись поставок российской рыбы в страны ЕС.
В настоящее время руководство ЕС обсуждает введение более жестких ограничений на российский импорт, которые могут затронуть импорт свежей рыбы.
В частности, данное решение поддерживают страны Балтии.
Так правительство Литвы жалуется, что российские суда занимаются рыболовным промыслом в акватории их страны и требуют дать ответ таким действиям.
Аналитики ожидают, что уже с конца лета Еврокомиссия начнет рассматривать этот вопрос.
По данным Европейской ассоциации рыбной промышленности AIPCE, более 70% поставок минтая в страны ЕС осуществлялось по России.
Кто в ЕС остается зависимым от поставок рыбы из России
До 85% потребляемого в Германии минтая из Аляски в настоящее время поступает из России.
Германия остается зависимой от импорта в сфере переработки рыбы, поскольку имеет лишь 6 глубоководных траулеров и не занимается глубоководным рыболовным промыслом.
По его словам, только поставки рыбы из США не могут компенсировать объемы импорта из России.
Соединенные Штаты являются вторым по значимости поставщиком этого вида рыбы в Европу после России.
В США запретили импорт российского аляскинского минтая.
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