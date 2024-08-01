ЕС хочет запретить поставки рыбы из России
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС хочет запретить поставки рыбы из России

Промышленный лов рыбы в РФ
Читати українською
Источник:  Welt

В новом пакете санкций ЕС может содержаться запрет на импорт рыбы из России.

Главные тезисы

  • ЕС рассматривает введение запрета на импорт российской рыбы в рамках нового пакета санкций.
  • Страны ЕС, включая Германию, остаются зависимыми от российских поставок рыбы, особенно минтая.
  • Аналитики считают, что импорт американского минтая не сможет полностью компенсировать потери от запрета российской рыбы в ЕС.
  • Санкции против российской рыбы могут оказать значительное влияние на рынок рыбной промышленности в Европе.
  • Например, до 85% потребляемого минтая в Германии поступает из России, и отказ от российских поставок может вызвать проблемы в сфере переработки рыбы.

Что известно о возможном отказе ЕС от импорта российской рыбы

По информации журналистов издания, еще в 2022 году после начала Россией масштабной преступной войны против Украины страны ЕС прекратили импорт ракообразной и российской икры в рамках восьмого пакета санкций.

Однако эти ограничения не коснулись поставок российской рыбы в страны ЕС.

В настоящее время руководство ЕС обсуждает введение более жестких ограничений на российский импорт, которые могут затронуть импорт свежей рыбы.

В частности, данное решение поддерживают страны Балтии.

Так правительство Литвы жалуется, что российские суда занимаются рыболовным промыслом в акватории их страны и требуют дать ответ таким действиям.

ЕС хочет запретить импорт российской рыбы
Промышленный лов рыбы в России

Аналитики ожидают, что уже с конца лета Еврокомиссия начнет рассматривать этот вопрос.

По данным Европейской ассоциации рыбной промышленности AIPCE, более 70% поставок минтая в страны ЕС осуществлялось по России.

Кто в ЕС остается зависимым от поставок рыбы из России

До 85% потребляемого в Германии минтая из Аляски в настоящее время поступает из России.

Германия остается зависимой от импорта в сфере переработки рыбы, поскольку имеет лишь 6 глубоководных траулеров и не занимается глубоководным рыболовным промыслом.

Если бы поставки по российскому отлову минтая на Аляске полностью прекратились из-за санкций, пока им не было бы замены, - объясняет управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовых торговцев рыбой Штефан Майер.

По его словам, только поставки рыбы из США не могут компенсировать объемы импорта из России.

На данный момент в мире нет другого рыболовства, которое предлагало бы необходимые объемы, а также штамп устойчивости, - отметил Майер.

Соединенные Штаты являются вторым по значимости поставщиком этого вида рыбы в Европу после России.

В США запретили импорт российского аляскинского минтая.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Западные аналитики назвали главные проблемы России на фоне западных санкций
Антироссийские санкции
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции в действии. Российская компания Новатек максимально сократила переработку сжиженного газа
Новатек
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия хочет использовать новую стратегию для обхода западных санкций
Криптовалюта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?