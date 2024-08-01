В новом пакете санкций ЕС может содержаться запрет на импорт рыбы из России.

Что известно о возможном отказе ЕС от импорта российской рыбы

По информации журналистов издания, еще в 2022 году после начала Россией масштабной преступной войны против Украины страны ЕС прекратили импорт ракообразной и российской икры в рамках восьмого пакета санкций.

Однако эти ограничения не коснулись поставок российской рыбы в страны ЕС.

В настоящее время руководство ЕС обсуждает введение более жестких ограничений на российский импорт, которые могут затронуть импорт свежей рыбы.

В частности, данное решение поддерживают страны Балтии.

Так правительство Литвы жалуется, что российские суда занимаются рыболовным промыслом в акватории их страны и требуют дать ответ таким действиям.

Промышленный лов рыбы в России

Аналитики ожидают, что уже с конца лета Еврокомиссия начнет рассматривать этот вопрос.

По данным Европейской ассоциации рыбной промышленности AIPCE, более 70% поставок минтая в страны ЕС осуществлялось по России.

Кто в ЕС остается зависимым от поставок рыбы из России

До 85% потребляемого в Германии минтая из Аляски в настоящее время поступает из России.

Германия остается зависимой от импорта в сфере переработки рыбы, поскольку имеет лишь 6 глубоководных траулеров и не занимается глубоководным рыболовным промыслом.

Если бы поставки по российскому отлову минтая на Аляске полностью прекратились из-за санкций, пока им не было бы замены, - объясняет управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовых торговцев рыбой Штефан Майер. Поделиться

По его словам, только поставки рыбы из США не могут компенсировать объемы импорта из России.

На данный момент в мире нет другого рыболовства, которое предлагало бы необходимые объемы, а также штамп устойчивости, - отметил Майер. Поделиться

Соединенные Штаты являются вторым по значимости поставщиком этого вида рыбы в Европу после России.

В США запретили импорт российского аляскинского минтая.