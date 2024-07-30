В России планируют легализовать использование криптовалюты для улучшения расчетов с партнерами на фоне введенных западных санкций.

Как Россия планирует обходить западные санкции с помощью криптовалюты.

В материале издания подчеркивается, что 30 июля Госдума страны-агрессорки планирует окончательно одобрить легализацию криптовалют и ряд отдельных законов по майнингу.

Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что законопроекты будут быстро одобрены и отправлены на подпись кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Ожидается, что принятые законы вступят в силу уже с 1 сентября.

Криптовалюта

Ранее были опасения, что легализация криптовалюты может создать проблемы для развития внутреннего рынка. Хотя криптовалюты могут помочь России обойти западные санкции, их использование является "объективным явлением, которое нельзя игнорировать", - заявляет Аксаков. Поделиться

Подчеркивается, что подобных шагов руководство России удается на фоне проблем с расчетами с торговыми партнерами, в частности, поставщиками из Китая из-за введенных в США вторичных санкций против иностранных банков.

Может ли легализация криптовалюты помочь России в обходе западных санкций.

В январе 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину, центральный банк РФ предложил общий запрет на использование и создание криптовалют, утверждая, что они представляют серьезные риски для финансовой стабильности и экономической безопасности.

При этом в конце прошлого года центральный банк РФ смягчил свою позицию, поддержав экспериментальное использование криптовалюты и майнинга в трансграничных расчетах. Тем не менее, банк призвал финансовые организации в России не афишировать услуги, связанные с цифровыми валютами.

Согласно закону, регулятором по вопросам криптовалюты будет Банк России, а контролировать обращение криптовалюты будут Федеральная служба финансового мониторинга, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба безопасности и Росимущество.