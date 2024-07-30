В России планируют легализовать использование криптовалюты для улучшения расчетов с партнерами на фоне введенных западных санкций.
Главные тезисы
- Россия рассматривает легализацию криптовалюты как способ обхода западных санкций
- Центральный банк РФ поддерживает экспериментальное использование криптовалют для международных расчетов
- Регуляторами обращения криптовалюты в России будут выступать несколько ведомств
- Ожидается, что законы о криптовалюте вступят в силу с 1 сентября 2022 года
- Легализация криптовалюты вызывает дискуссии о ее влиянии на внутренний рынок России
Как Россия планирует обходить западные санкции с помощью криптовалюты.
В материале издания подчеркивается, что 30 июля Госдума страны-агрессорки планирует окончательно одобрить легализацию криптовалют и ряд отдельных законов по майнингу.
Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что законопроекты будут быстро одобрены и отправлены на подпись кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Ожидается, что принятые законы вступят в силу уже с 1 сентября.
Подчеркивается, что подобных шагов руководство России удается на фоне проблем с расчетами с торговыми партнерами, в частности, поставщиками из Китая из-за введенных в США вторичных санкций против иностранных банков.
Может ли легализация криптовалюты помочь России в обходе западных санкций.
В январе 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину, центральный банк РФ предложил общий запрет на использование и создание криптовалют, утверждая, что они представляют серьезные риски для финансовой стабильности и экономической безопасности.
При этом в конце прошлого года центральный банк РФ смягчил свою позицию, поддержав экспериментальное использование криптовалюты и майнинга в трансграничных расчетах. Тем не менее, банк призвал финансовые организации в России не афишировать услуги, связанные с цифровыми валютами.
Согласно закону, регулятором по вопросам криптовалюты будет Банк России, а контролировать обращение криптовалюты будут Федеральная служба финансового мониторинга, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба безопасности и Росимущество.
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