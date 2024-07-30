Россия хочет использовать новую стратегию для обхода западных санкций
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия хочет использовать новую стратегию для обхода западных санкций

Криптовалюта
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Источник:  Bloomberg

В России планируют легализовать использование криптовалюты для улучшения расчетов с партнерами на фоне введенных западных санкций.

Главные тезисы

  • Россия рассматривает легализацию криптовалюты как способ обхода западных санкций
  • Центральный банк РФ поддерживает экспериментальное использование криптовалют для международных расчетов
  • Регуляторами обращения криптовалюты в России будут выступать несколько ведомств
  • Ожидается, что законы о криптовалюте вступят в силу с 1 сентября 2022 года
  • Легализация криптовалюты вызывает дискуссии о ее влиянии на внутренний рынок России

Как Россия планирует обходить западные санкции с помощью криптовалюты.

В материале издания подчеркивается, что 30 июля Госдума страны-агрессорки планирует окончательно одобрить легализацию криптовалют и ряд отдельных законов по майнингу.

Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что законопроекты будут быстро одобрены и отправлены на подпись кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Ожидается, что принятые законы вступят в силу уже с 1 сентября.

В РФ хотят легализовать криптовалюту для обхода западных санкций
Криптовалюта

Ранее были опасения, что легализация криптовалюты может создать проблемы для развития внутреннего рынка. Хотя криптовалюты могут помочь России обойти западные санкции, их использование является "объективным явлением, которое нельзя игнорировать", - заявляет Аксаков.

Подчеркивается, что подобных шагов руководство России удается на фоне проблем с расчетами с торговыми партнерами, в частности, поставщиками из Китая из-за введенных в США вторичных санкций против иностранных банков.

Может ли легализация криптовалюты помочь России в обходе западных санкций.

В январе 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину, центральный банк РФ предложил общий запрет на использование и создание криптовалют, утверждая, что они представляют серьезные риски для финансовой стабильности и экономической безопасности.

При этом в конце прошлого года центральный банк РФ смягчил свою позицию, поддержав экспериментальное использование криптовалюты и майнинга в трансграничных расчетах. Тем не менее, банк призвал финансовые организации в России не афишировать услуги, связанные с цифровыми валютами.

Согласно закону, регулятором по вопросам криптовалюты будет Банк России, а контролировать обращение криптовалюты будут Федеральная служба финансового мониторинга, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба безопасности и Росимущество.

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