Росія хоче використати нову стратегію для обходу західних санкцій

В Росії планують легалізувати використання криптовалюти для поліпшення розрахунків із партнерами на тлі введених західних санкцій.

Як Росія планує обходити західні санкції за допомогою криптовалюти

У матеріалі видання підкреслюється, що 30 липня Держдума країни-агресорки планує остаточно схвалити легалізацію криптовалют та низку окремих законів щодо майнінгу.

Керівник комітету з фінансового ринку Анатолій Аксаков прогнозує, що законопроєкти будуть швидко схвалені і відправлені на підпис кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Очікується, що схвалені закони вступлять в силу вже з 1 вересня.

Криптовалюта

Раніше були побоювання, що легалізація криптовалюти може створити проблеми для розвитку внутрішнього ринку. Хоча криптовалюти можуть допомогти Росії обійти західні санкції, їхнє використання є "об’єктивним явищем, яке не можна ігнорувати, - заявляє Аксаков. Поширити

Підкреслюється, що даких кроків керівництво Росії вдається на тлі проблем із розрахунками з торгівельними партнерами, зокрема, поставниками з Китаю через введені США вторинні санкції проти іноземних банків.

Чи може легалізація криптовалюти допомогти Росії в обході західних санкцій

В січні 2022 року, всього за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, центральний банк РФ запропонував загальну заборону на використання та створення криптовалют, стверджуючи, що вони становлять серйозні ризики для фінансової стабільності та економічної безпеки.

При цьому наприкінці минулого року центральний банк РФ пом’якшив свою позицію, підтримавши експериментальне використання криптовалюти та майнінг у транскордонних розрахунках. Тим не менш, банк закликав фінансові організації в Росії не афішувати послуги, пов’язані з цифровими валютами.

Відповідно до закону, регулятором з питань криптовалюти буде Банк Росії, а контролювати обіг криптовалюти будуть Федеральна служба фінансового моніторингу, Федеральна податкова служба, Федеральна служба безпеки та Росмайно.