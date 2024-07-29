Китайські банки продовжують ускладнювати проведення платежів у торгових операціях з Росією.
Головні тези:
- Китайські банки ускладнюють проведення платежів у торгових операціях з Росією після введення санкцій США.
- Російські компанії стикаються з проблемами e розрахунках та втратами через затримки у платежах.
- Нерідко платежі російських компаній скасовуються без пояснення, що призводить до фінансових труднощів.
- Російським компаніям все частіше доводиться користуватися послугами посередників у проведенні торговельних операцій.
- Проблеми з розрахунками у торгівлі між Росією та Китаєм призводять до втрат на курсі та конвертації, а також сплачення комісій.
Що відомо про проблеми у торгівлі між РФ та Китаєм
Як повідомляє російське ЗМІ “Комерсант”, влада Китаю посилює вимоги до розрахунків у торгівельних операціях з російськими компаніями з кінця 2023 року, після того, як президент США Джо Байден дозволив Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями і допомогу військово-промисловому комплексу РФ.
Зазначається, що низка останніх санкцій США викликала з боку Китаю затримки у розрахунках терміном до кількох тижнів.
Що відомо про проблеми із розрахунками у торгівлі між Росією та Китаєм
При цьому нерідко, що розрахунки з російськими компаніями взагалі скасовуються без пояснення причин.
У таких умовах російські компанії зазнають втрат на курсі та конвертації, а також сплачують відповідну комісію.
Він зазначив, що іноді російські компанії отримують товар, а китайські постачальники не можуть отримати розрахунок за нього упродовж 5-6 місяців.
Однак, частіш за все, поставки тривають на умовах постоплати.
Російським компаніям дедалі більше доводиться вдаватися до послуг посередників - платіжних агентів або "торгових домів".
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