Банки Китаю відмовляються від проведення платежів у торгівлі з РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Банки Китаю відмовляються від проведення платежів у торгівлі з РФ

Торгівля РФ з Китаєм
Джерело:  online.ua

Китайські банки продовжують ускладнювати проведення платежів у торгових операціях з Росією. 

Головні тези:

  • Китайські банки ускладнюють проведення платежів у торгових операціях з Росією після введення санкцій США.
  • Російські компанії стикаються з проблемами e розрахунках та втратами через затримки у платежах.
  • Нерідко платежі російських компаній скасовуються без пояснення, що призводить до фінансових труднощів.
  • Російським компаніям все частіше доводиться користуватися послугами посередників у проведенні торговельних операцій.
  • Проблеми з розрахунками у торгівлі між Росією та Китаєм призводять до втрат на курсі та конвертації, а також сплачення комісій.

Що відомо про проблеми у торгівлі між РФ та Китаєм

Як повідомляє російське ЗМІ “Комерсант”, влада Китаю посилює вимоги до розрахунків у торгівельних операціях з російськими компаніями з кінця 2023 року, після того, як президент США Джо Байден дозволив Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями і допомогу військово-промисловому комплексу РФ.

Зазначається, що низка останніх санкцій США викликала з боку Китаю затримки у розрахунках терміном до кількох тижнів.

Компанії РФ зазнають втрат через обмеження платежів під час торгівлі з КНР
Торгівля РФ з Китаєм

Що відомо про проблеми із розрахунками у торгівлі між Росією та Китаєм

При цьому нерідко, що розрахунки з російськими компаніями взагалі скасовуються без пояснення причин.

У таких умовах російські компанії зазнають втрат на курсі та конвертації, а також сплачують відповідну комісію.

З нашого досвіду банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад, - пояснює керуючий партнер консалтингової компанії Олексій Сапожніков.

Він зазначив, що іноді російські компанії отримують товар, а китайські постачальники не можуть отримати розрахунок за нього упродовж 5-6 місяців.

Однак, частіш за все, поставки тривають на умовах постоплати.

Російським компаніям дедалі більше доводиться вдаватися до послуг посередників - платіжних агентів або "торгових домів".

У першому випадку агенти відповідають тільки за платіжні послуги, у другому - йдеться про те, що на такі будинки покладається не тільки переказ платежу, а й функція руху товару, - зазначає засновник Sagrada Legal Олег Ушаков.

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