Китайські банки продовжують ускладнювати проведення платежів у торгових операціях з Росією.

Що відомо про проблеми у торгівлі між РФ та Китаєм

Як повідомляє російське ЗМІ “Комерсант”, влада Китаю посилює вимоги до розрахунків у торгівельних операціях з російськими компаніями з кінця 2023 року, після того, як президент США Джо Байден дозволив Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями і допомогу військово-промисловому комплексу РФ.

Зазначається, що низка останніх санкцій США викликала з боку Китаю затримки у розрахунках терміном до кількох тижнів.

Торгівля РФ з Китаєм

Що відомо про проблеми із розрахунками у торгівлі між Росією та Китаєм

При цьому нерідко, що розрахунки з російськими компаніями взагалі скасовуються без пояснення причин.

У таких умовах російські компанії зазнають втрат на курсі та конвертації, а також сплачують відповідну комісію.

З нашого досвіду банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад, - пояснює керуючий партнер консалтингової компанії Олексій Сапожніков. Поширити

Він зазначив, що іноді російські компанії отримують товар, а китайські постачальники не можуть отримати розрахунок за нього упродовж 5-6 місяців.

Однак, частіш за все, поставки тривають на умовах постоплати.

Російським компаніям дедалі більше доводиться вдаватися до послуг посередників - платіжних агентів або "торгових домів".