Китайские банки продолжают усложнять проведение платежей в торговых операциях с Россией.
Главные тезисы
- Китайские банки усложняют проведение платежей в торговых операциях с Россией после введения санкций США, что стало причиной проблем для российских компаний.
- Российским компаниям приходится сталкиваться с задержками и отменами платежей, что приводит к финансовым трудностям.
- В условиях сложившейся ситуации российским компаниям часто приходится обращаться к посредникам, чтобы провести торговые операции.
- Ограничения в проведении платежей и конвертации валют между Россией и Китаем приводят к потерям на курсе и дополнительным комиссиям.
- Российские компании испытывают сложности с расчетами за поставки товаров из Китая, так как часто платежи упраздняются без объяснения причин или задерживаются на длительный срок.
Что известно о проблемах торговли между РФ и Китаем
Как сообщает российское СМИ "Коммерсант", власти Китая ужесточают требования к расчетам в торговых операциях с российскими компаниями с конца 2023 года, после того, как президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкциями. помощь военно-промышленному комплексу РФ.
Отмечается, что ряд последних санкций США вызвал со стороны Китая задержки в расчетах на срок до нескольких недель.
Что известно о проблемах с расчетами в торговле между Россией и Китаем
При этом нередко, что расчеты с российскими компаниями вообще упраздняются без объяснения причин.
В таких условиях российские компании несут потери на курсе и конвертации, а также оплачивают соответствующую комиссию.
Он отметил, что иногда российские компании получают товар, а китайские поставщики не могут получить расчет за него в течение 5-6 месяцев.
Однако чаще всего поставки продолжаются на условиях постоплаты.
Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников – платежных агентов или "торговых домов".
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