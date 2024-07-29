Банки Китая отказываются от проведения платежей по торговле с РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Банки Китая отказываются от проведения платежей по торговле с РФ

Торговля РФ с Китаем
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Источник:  online.ua

Китайские банки продолжают усложнять проведение платежей в торговых операциях с Россией.

Главные тезисы

  • Китайские банки усложняют проведение платежей в торговых операциях с Россией после введения санкций США, что стало причиной проблем для российских компаний.
  • Российским компаниям приходится сталкиваться с задержками и отменами платежей, что приводит к финансовым трудностям.
  • В условиях сложившейся ситуации российским компаниям часто приходится обращаться к посредникам, чтобы провести торговые операции.
  • Ограничения в проведении платежей и конвертации валют между Россией и Китаем приводят к потерям на курсе и дополнительным комиссиям.
  • Российские компании испытывают сложности с расчетами за поставки товаров из Китая, так как часто платежи упраздняются без объяснения причин или задерживаются на длительный срок.

Что известно о проблемах торговли между РФ и Китаем

Как сообщает российское СМИ "Коммерсант", власти Китая ужесточают требования к расчетам в торговых операциях с российскими компаниями с конца 2023 года, после того, как президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкциями. помощь военно-промышленному комплексу РФ.

Отмечается, что ряд последних санкций США вызвал со стороны Китая задержки в расчетах на срок до нескольких недель.

Компании РФ несут потери из-за ограничения платежей при торговле с КНР
Торговля РФ с Китаем

Что известно о проблемах с расчетами в торговле между Россией и Китаем

При этом нередко, что расчеты с российскими компаниями вообще упраздняются без объяснения причин.

В таких условиях российские компании несут потери на курсе и конвертации, а также оплачивают соответствующую комиссию.

По нашему опыту банки ничего не спрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30-40 дней и возвращаются назад, – объясняет управляющий партнер консалтинговой компании Алексей Сапожников.

Он отметил, что иногда российские компании получают товар, а китайские поставщики не могут получить расчет за него в течение 5-6 месяцев.

Однако чаще всего поставки продолжаются на условиях постоплаты.

Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников – платежных агентов или "торговых домов".

В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором – речь идет о том, что на такие дома возлагается не только перевод платежа, но и функция товародвижения, – отмечает основатель Sagrada Legal Олег Ушаков.

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