Что известно о проблемах торговли между РФ и Китаем

Как сообщает российское СМИ "Коммерсант", власти Китая ужесточают требования к расчетам в торговых операциях с российскими компаниями с конца 2023 года, после того, как президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкциями. помощь военно-промышленному комплексу РФ.

Отмечается, что ряд последних санкций США вызвал со стороны Китая задержки в расчетах на срок до нескольких недель.

Торговля РФ с Китаем

Что известно о проблемах с расчетами в торговле между Россией и Китаем

При этом нередко, что расчеты с российскими компаниями вообще упраздняются без объяснения причин.

В таких условиях российские компании несут потери на курсе и конвертации, а также оплачивают соответствующую комиссию.

По нашему опыту банки ничего не спрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30-40 дней и возвращаются назад, – объясняет управляющий партнер консалтинговой компании Алексей Сапожников. Поделиться

Он отметил, что иногда российские компании получают товар, а китайские поставщики не могут получить расчет за него в течение 5-6 месяцев.

Однако чаще всего поставки продолжаются на условиях постоплаты.

Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников – платежных агентов или "торговых домов".