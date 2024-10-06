ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини щодо України
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини щодо України

ЄС
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Джерело:  RMF 24

Офіційний Брюссель планує відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструменту фінансування військової підтримки України. Таким чином ЄС може уникнути постійних вето з боку команди Віктора Орбана.

Головні тези:

  • Велика частина коштів буде спрямована на програми, фінансовані з бюджету ЄС, та лише 5% – з Європейського фонду миру.
  • Євросоюз планує надати Україні додаткову фінансову допомогу до кінця 2024 року.

Євросоюз хоче змінити модель фінансування допомоги Україні

Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня посли Європейського Союзу мають намір досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Що важливо розуміти, мовиться про кредит від “Групи семи”, у межах якого офіційний Брюссель планує надати до 35 млрд євро.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% — у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його.

За словами журналістів, величезна кількість перепон з боку команди угорського лідера Віктора Орбана є однією з причин, чому Євросоюз хоче відмовитися від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

Україна може отримати додаткову фінансову допомогу

Видання звертає увагу на те, що досі близько 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру.

Офіційний Брюссель ухвалив таке рішення у червні, обійшовши опір Угорщини, і за місяць перерахував туди перший транш.

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель офіційно підтвердив, що, окрім першого траншу, до кінця року таким же чином на підтримку України хочуть спрямувати ще 1 мільярд євро.

За його словами, вони будуть надаватися Україні на три цілі — ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості.

Ми розуміємо, що з юридичної точки зору, оскільки одна країна не брала участі у рішенні щодо використання активів, вона не може брати участі в ухваленні рішення про те, на які цілі їх спрямовувати, — заявив він тоді.

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