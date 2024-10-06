ЕС нашел способ обойти вето Венгрии относительно Украины

Официальный Брюссель планирует уйти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента финансирования военной поддержки Украины. Таким образом, ЕС может избежать постоянных вето со стороны команды Виктора Орбана.

Евросоюз хочет изменить модель финансирования помощи Украине

Согласно данным журналистов, уже 9 октября послы Европейского Союза намерены достичь политического согласия по условиям предоставления Украине помощи на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Что важно понимать, речь идет о кредите от "Группы семи", в рамках которого официальный Брюссель планирует выделить до 35 млрд евро.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% — в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его. Поделиться

По словам журналистов, множество преград со стороны команды венгерского лидера Виктора Орбана является одной из причин, почему Евросоюз хочет отказаться от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.

Украина может получить дополнительную финансовую помощь

Издание обращает внимание на то, что до сих пор около 90% средств из доходов от замороженных активов российского центрального банка направляли на поддержку Украины именно через Фонд мира.

Официальный Брюссель принял такое решение в июне, обойдя сопротивление Венгрии, и через месяц перечислил туда первый транш.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель официально подтвердил, что кроме первого транша до конца года таким же образом в поддержку Украины хотят направить еще 1 миллиард евро.

По его словам, они будут предоставляться Украине на эти три цели — ПВО, боеприпасы, поддержка украинской индустрии.