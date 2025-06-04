Євро-2025 з художньої гімнастики. Юніорська команда України виборола дві золоті медалі
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Євро-2025 з художньої гімнастики. Юніорська команда України виборола дві золоті медалі

гімнастки
Джерело:  Федерація гімнастики України

Юніорська команда України виграла групове багатоборство та отримала золоту медаль у вправах з булавами на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що проходить у Таллінні (Естонія).

Головні тези:

  • Юніорська команда України виграла групове багатоборство та отримала золоту медаль у вправах з булавами на Євро-2025.
  • Українські гімнастки-юніорки вперше перемогли у груповому багатоборстві на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Таллінні.
  • Триває Чемпіонат Європи з художньої гімнастики Євро-2025, де українські спортсмени демонструють високий рівень майстерності.

Українські гімнастки-юніорки отримали дві командні золоті медалі на Євро-2025

Українки на Євро-2025 вперше перемогли у груповому багатоборстві континентальної першості.

До команди переможниць увійшли Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна.

Своє історичне «золото» українки здобули за підсумками двох кваліфікацій, які були одночасно і фіналом багатоборства.

Призери ЧЄ-2025 (юніори):

  1. Україна — 48,200 бала

  2. Іспанія — 47,950

  3. Італія — 47,450.

Пізніше стало відомо про ще одну золоту медаль українок — у вправах з булавами.

Після успіху в багатоборстві українки стали першими у фіналі з 5 парами булав, набрав 24,650 бала.

ЧЄ-2025 триватиме до 8 червня.

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