Евро-2025 по художественной гимнастике. Юниорская команда Украины завоевала две золотые медали

Юниорская команда Украины выиграла групповое многоборье и получила золотую медаль в упражнениях с булавами на проходящем в Таллине (Эстония) чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Украинские гимнастки-юниорки получили две командные золотые медали на Евро-2025

Украинки на Евро-2025 впервые победили в групповом многоборье континентального первенства.

В команду победительниц вошли Иванна Бурба, Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Мария Зачепа, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина.

Свое историческое «золото» украинки завоевали по итогам двух квалификаций, которые были одновременно и финалом многоборья.

Призеры ЧЕ-2025 (юниоры):

Украина — 48,200 балла Испания — 47,950 Италия — 47,450.

Позже стало известно еще об одной золотой медали украинок — в упражнениях с булавами.

После успеха в многоборье украинки стали первыми в финале с 5 парами булав, набрав 24,650 балла.

ЧЕ-2025 продлится до 8 июня.