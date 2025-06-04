Евро-2025 по художественной гимнастике. Юниорская команда Украины завоевала две золотые медали

Юниорская команда Украины выиграла групповое многоборье и получила золотую медаль в упражнениях с булавами на проходящем в Таллине (Эстония) чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Главные тезисы
- Украинская юниорская команда по художественной гимнастике победила на Чемпионате Европы в Таллинне, завоевав две золотые медали.
- Спортсменки показали высокий уровень мастерства, выиграв групповое многоборье и упражнения с булавами на Евро-2025.
- Украинские гимнастки-юниорки впервые стали победителями в групповом многоборье на Чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Украинские гимнастки-юниорки получили две командные золотые медали на Евро-2025
Украинки на Евро-2025 впервые победили в групповом многоборье континентального первенства.
В команду победительниц вошли Иванна Бурба, Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Мария Зачепа, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина.
Свое историческое «золото» украинки завоевали по итогам двух квалификаций, которые были одновременно и финалом многоборья.
Призеры ЧЕ-2025 (юниоры):
Украина — 48,200 балла
Испания — 47,950
Италия — 47,450.
Позже стало известно еще об одной золотой медали украинок — в упражнениях с булавами.
После успеха в многоборье украинки стали первыми в финале с 5 парами булав, набрав 24,650 балла.
ЧЕ-2025 продлится до 8 июня.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-