Евро-2025 по художественной гимнастике. Юниорская команда Украины завоевала две золотые медали
Категория
Спорт
Дата публикации

Евро-2025 по художественной гимнастике. Юниорская команда Украины завоевала две золотые медали

гимнастки
Читати українською
Источник:  Федерация гимнастики Украины

Юниорская команда Украины выиграла групповое многоборье и получила золотую медаль в упражнениях с булавами на проходящем в Таллине (Эстония) чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Главные тезисы

  • Украинская юниорская команда по художественной гимнастике победила на Чемпионате Европы в Таллинне, завоевав две золотые медали.
  • Спортсменки показали высокий уровень мастерства, выиграв групповое многоборье и упражнения с булавами на Евро-2025.
  • Украинские гимнастки-юниорки впервые стали победителями в групповом многоборье на Чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Украинские гимнастки-юниорки получили две командные золотые медали на Евро-2025

Украинки на Евро-2025 впервые победили в групповом многоборье континентального первенства.

В команду победительниц вошли Иванна Бурба, Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Мария Зачепа, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина.

Свое историческое «золото» украинки завоевали по итогам двух квалификаций, которые были одновременно и финалом многоборья.

Призеры ЧЕ-2025 (юниоры):

  1. Украина — 48,200 балла

  2. Испания — 47,950

  3. Италия — 47,450.

Позже стало известно еще об одной золотой медали украинок — в упражнениях с булавами.

После успеха в многоборье украинки стали первыми в финале с 5 парами булав, набрав 24,650 балла.

ЧЕ-2025 продлится до 8 июня.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Онофрийчук триумфально прошла в четыре финала Евро-2024 по художественной гимнастике
Онофрийчук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Триумф Таисии Онофрийчук. Украинская гимнастка завоевала три "золота" на этапе КМ-2025
Онофрийчук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
КС-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук триумфально завоевала 5 медалей
Национальный олимпийский комитет Украины
Онофрийчук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?