Євробачення-2025 — де та коли дивитися онлайн гранд-фінал конкурсу

Гранд-фінал 69-го Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 17 травня у швейцарському місті Базель. Розповідаємо, де дивись грандіозне шоу, в якому за перемогу змагатимуться 26 країн, і серед них Україна.

Де та коли дивитися онлайн гранд-фінал Євробачення-2025

17 травня, українці знову матимуть можливість вболівати за своїх представників на Євробачення — гурт Ziferblat. Загалом у гранд-фіналі візьмуть участь 26 країн: 10 країн, які кваліфікувалися у півфіналах, країни «великої п’ятірки» і країна-господарка шоу.

Представники України вийдуть на сцену під щасливим номером 7.

Україна виступає у Євробаченні із піснею Bird of Pray.

Трансляція гранд-фіналу Євробачення розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В Україні гранд-фінал можна подивитися:

Трансляція фіналу Євробачення 2025 супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою. Пісні жестовою мовою виконуватимуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. За переклад діалогів відповідатиме Тетяна Журкова.

Крім того, український Суспільний мовник підготував насичене передшоу, яке розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура та YouTube Євробачення Україна о 21:00.

Його ведучими стануть Тімур Мірошниченко і телеведуча і акторка Монро. У студії з’являться також зіркові гості: режисерка Катя Царик, музикант і саунд-продюсер Ігор Кириленко, дизанерка Лілія Літковська і блогер і візажист Єгор MUA.