Евровидение-2025 — где и когда смотреть онлайн гранд-финал конкурса

Гранд-финал 69 Международного песенного конкурса Евровидения состоится 17 мая в швейцарском городе Базель. Рассказываем, где смотришь грандиозное шоу, в котором за победу будут соревноваться 26 стран и среди них Украина.
Главные тезисы
- Гранд-финал конкурса Евровидение-2025 состоится 17 мая в швейцарском городе Базель с участием 26 стран, включая Украину.
- Трансляцию гранд-финала можно посмотреть на сайтах Общественное Культура и Евровидение, а также на телеканале Общественное Культура и послушать на Радио Луч.
- Украина будет представлена на Евровидении под номером 7 с песней Bird of Pray.
Где и когда смотреть онлайн гранд-финал Евровидения-2025
17 мая украинцы снова получат возможность болеть за своих представителей на Евровидении — группу Ziferblat. В гранд-финале примут участие 26 стран: 10 стран, квалифицировавшихся в полуфиналах, страны «большой пятерки» и страна-хозяйка шоу.
Представители Украины выйдут на сцену под номером 7.
Украина выступает в Евровидении с песней Bird of Pray.
Трансляция гранд-финала Евровидения начнется в 22.00 по киевскому времени.
В Украине гранд-финал можно посмотреть:
На сайтах Общественное Культура и Евровидение в Украине.
На телеканале Общественное Культура.
Слушать на Радио Луч.
Трансляция финала Евровидения 2025 будет сопровождаться переводом на жестовой язык. Песни на жестовом языке будут исполнять Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудык. За перевод диалогов будет отвечать Татьяна Журкова.
Кроме того, украинский Общественный вещатель подготовил насыщенное предшоу, которое начнется на телеканале Общественное Культура и YouTube Евровидение Украина в 21:00.
Его ведущими станут Тимур Мирошниченко и телеведущая и актриса Монро. В студии появятся также звездные гости: режиссер Катя Царик, музыкант и саунд-продюсер Игорь Кириленко, дизанер Лилия Литковская и блогер и визажист Егор MUA.
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