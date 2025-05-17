Евровидение-2025 — где и когда смотреть онлайн гранд-финал конкурса

Гранд-финал 69 Международного песенного конкурса Евровидения состоится 17 мая в швейцарском городе Базель. Рассказываем, где смотришь грандиозное шоу, в котором за победу будут соревноваться 26 стран и среди них Украина.

Где и когда смотреть онлайн гранд-финал Евровидения-2025

17 мая украинцы снова получат возможность болеть за своих представителей на Евровидении — группу Ziferblat. В гранд-финале примут участие 26 стран: 10 стран, квалифицировавшихся в полуфиналах, страны «большой пятерки» и страна-хозяйка шоу.

Представители Украины выйдут на сцену под номером 7.

Украина выступает в Евровидении с песней Bird of Pray.

Трансляция гранд-финала Евровидения начнется в 22.00 по киевскому времени.

В Украине гранд-финал можно посмотреть:

Трансляция финала Евровидения 2025 будет сопровождаться переводом на жестовой язык. Песни на жестовом языке будут исполнять Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудык. За перевод диалогов будет отвечать Татьяна Журкова.

Кроме того, украинский Общественный вещатель подготовил насыщенное предшоу, которое начнется на телеканале Общественное Культура и YouTube Евровидение Украина в 21:00.

Его ведущими станут Тимур Мирошниченко и телеведущая и актриса Монро. В студии появятся также звездные гости: режиссер Катя Царик, музыкант и саунд-продюсер Игорь Кириленко, дизанер Лилия Литковская и блогер и визажист Егор MUA.