Єврокомісія попередила про надзвичайний сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі

Єврокомісія заявила, що спалах антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня за останні кілька днів. Там додали, що це “нагадує деякі з найтемніших часів в історії”.

Сплеск антисемітизму в Європі

У спеціальній заяві Єврокомісії вказано, що “сьогодні європейські євреї знову живуть у страху“.

Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірки Давида розбризкали житлові будинки у Франції, осквернене єврейське кладовище в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, демонстранти скандували гасла ненависті проти євреїв. Поширити

ЄС зазначає, що підтримує єврейські громади Європи та засуджує “ці мерзенні дії”, підкреслюючи, що вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа.

Ми маємо протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, свідками якого ми були протягом останніх тижнів, – якому немає місця в Європі. Поширити

У Єврокомісії підкреслили, що мають інструменти для вирішення таких інцидентів, зокрема законодавство щодо підбурювання ненависті та насильства.

Ми вже збільшили фінансування ЄС для захисту місць відправлення культу та інших приміщень і працюємо над тим, щоб забезпечити більшу підтримку. Поширити

Що відомо про випадки антисемітизму у Європі

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та бомбардування Ізраїлем Сектора Гази у відповідь, по всій Європі відбулися пропалестинські демонстрації.

У кількох країнах відбулися антисемітські інциденти. Наприклад, у ніч на 31 жовтня у Парижі невідомі намалювали близько шістдесяти зірок Давида на будівлях.

Таким чином за часів нацистів позначали місця роботи та проживання євреїв.

Від 7 жовтня у Франції було зареєстровано 819 антисемітських актів. Здійснено 414 арештів.

Зірки Давида на будівлях також були зафіксовані у Берліні, де пізніше заборонили пропалестинські демонстрації.