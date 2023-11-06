Єврокомісія попередила про надзвичайний сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі

Єврокомісія заявила, що спалах антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня за останні кілька днів. Там додали, що це “нагадує деякі з найтемніших часів в історії”.
Сплеск антисемітизму в Європі
У спеціальній заяві Єврокомісії вказано, що “сьогодні європейські євреї знову живуть у страху“.
ЄС зазначає, що підтримує єврейські громади Європи та засуджує “ці мерзенні дії”, підкреслюючи, що вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа.
У Єврокомісії підкреслили, що мають інструменти для вирішення таких інцидентів, зокрема законодавство щодо підбурювання ненависті та насильства.
Що відомо про випадки антисемітизму у Європі
Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та бомбардування Ізраїлем Сектора Гази у відповідь, по всій Європі відбулися пропалестинські демонстрації.
У кількох країнах відбулися антисемітські інциденти. Наприклад, у ніч на 31 жовтня у Парижі невідомі намалювали близько шістдесяти зірок Давида на будівлях.
Таким чином за часів нацистів позначали місця роботи та проживання євреїв.
Від 7 жовтня у Франції було зареєстровано 819 антисемітських актів. Здійснено 414 арештів.
Зірки Давида на будівлях також були зафіксовані у Берліні, де пізніше заборонили пропалестинські демонстрації.
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