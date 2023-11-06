Еврокомиссия предупредила о чрезвычайном всплеске антисемитских инцидентов по всей Европе

Еврокомиссия заявила, что вспышка антисемитских инцидентов по всей Европе достигла чрезвычайного уровня за последние несколько дней. Там добавили, что это "напоминает некоторые из самых темных времен в истории".
Всплеск антисемитизма в Европе
В специальном заявлении Еврокомиссии указано, что "сегодня европейские евреи снова живут в страхе".
ЕС отмечает, что поддерживает еврейские общины Европы и осуждает "эти мерзкие действия", подчеркивая, что они идут против всего, за что стоит Европа.
В Еврокомиссии подчеркнули, что имеют инструменты для разрешения таких инцидентов, в частности, законодательство о подстрекательстве ненависти и насилия.
Что известно о случаях антисемитизма в Европе
После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и бомбардировки Израилем Сектора Газа в ответ по всей Европе прошли пропалестинские демонстрации.
В нескольких странах произошли антисемитские инциденты. К примеру, в ночь на 31 октября в Париже неизвестные нарисовали около шестидесяти звезд Давида на домах.
Таким образом во времена нацистов обозначали места работы и проживания евреев.
С 7 октября во Франции было зарегистрировано 819 антисемитских актов. Совершено 414 арестов.
Звезды Давида на зданиях были также зафиксированы в Берлине, где позже запретили пропалестинские демонстрации.
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