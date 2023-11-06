Еврокомиссия предупредила о чрезвычайном всплеске антисемитских инцидентов по всей Европе
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Еврокомиссия предупредила о чрезвычайном всплеске антисемитских инцидентов по всей Европе

ЕС
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Еврокомиссия заявила, что вспышка антисемитских инцидентов по всей Европе достигла чрезвычайного уровня за последние несколько дней. Там добавили, что это "напоминает некоторые из самых темных времен в истории".

Всплеск антисемитизма в Европе

В специальном заявлении Еврокомиссии указано, что "сегодня европейские евреи снова живут в страхе".

Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и во всем мире: коктейли Молотова бросили в синагогу в Германии, звезды Давида разбрызгали жилые дома во Франции, оскверненное еврейское кладбище в Австрии, нападения на евреи. ненависти против евреев.

ЕС отмечает, что поддерживает еврейские общины Европы и осуждает "эти мерзкие действия", подчеркивая, что они идут против всего, за что стоит Европа.

Мы должны противостоять этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, свидетелями которого мы были в последние недели, – которому нет места в Европе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что имеют инструменты для разрешения таких инцидентов, в частности, законодательство о подстрекательстве ненависти и насилия.

Мы уже увеличили финансирование ЕС для защиты мест посещения культа и других помещений и работаем над тем, чтобы обеспечить большую поддержку.

Что известно о случаях антисемитизма в Европе

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и бомбардировки Израилем Сектора Газа в ответ по всей Европе прошли пропалестинские демонстрации.

В нескольких странах произошли антисемитские инциденты. К примеру, в ночь на 31 октября в Париже неизвестные нарисовали около шестидесяти звезд Давида на домах.

Таким образом во времена нацистов обозначали места работы и проживания евреев.

С 7 октября во Франции было зарегистрировано 819 антисемитских актов. Совершено 414 арестов.

Звезды Давида на зданиях были также зафиксированы в Берлине, где позже запретили пропалестинские демонстрации.

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