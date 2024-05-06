Єврокомісія представила проєкт 14-го пакету санкцій проти РФ. Що туди ввійшло

Європейська комісія направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть обмеження на імпорт СПГ.

ЄС готує нові санкції проти РФ

Єврокомісія представила проєкт 14-го пакету санкцій проти Росії за агресію в Україні.

Про це повідомляє Polskie Radio 24.

Єврокомісія пропонує обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але не планує вводити повне ембарго щодо нього. Йдеться про заборону перевалки російського СПГ у європейських портах, звідки він надалі відправляється по всьому світу. Поширити

Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Ще Євросоюзу пропонують запровадити обмеження проти російських проєктів СПГ "Арктик" і "Мурманськ". Під санкції мають потрапити кілька суден із тіньового флоту РФ, які перевозять нафту, попри вже наявні обмеження.

Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають Росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Також буде введено заборону на фінансування Росією політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів.

Євросоюзу запропонували заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені. Єврокомісія хоче заборонити ввезення гелію з РФ, а ще експорт марганцевої руди, гірничодобувних машин, моніторів та електроніки. Поширити

14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, однак Кремль намагається обходити чинні обмеження.

На початку квітня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав, що в ЄС почали підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії.

Міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс нещодавно заявив, що Європейському союзу потрібно заборонити поставки марганцевої руди та окису алюмінію до РФ.

Лідери Євросоюзу мають намір запроваджувати санкції проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)".

Окрім того, наголошується, що шеф Жозеп Боррель розраховує на оперативне затвердження окремого санкційного режиму щодо РФ. Поширити

Згідно з даними журналістів, пропозицію передали зовнішньополітичній службі ЄС ще 28 лютого.