Еврокомиссия представила проект 14-го пакета санкций против РФ. Что туда вошло

Европейская комиссия направила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России. В него войдут ограничения на импорт СПГ.

ЕС готовит новые санкции против РФ

Еврокомиссия представила проект 14-го пакета санкций против России за агрессию в Украине.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Еврокомиссия предлагает ограничить импорт сжиженного газа из России, но не планирует вводить полное эмбарго к нему. Речь идет о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он продолжает отправляться по всему миру. Поделиться

Издание отмечает, что Бельгия и ее порт Зебрюгге являются лидерами в этой сфере, но Франция и Испания входят в число крупнейших получателей российского СПГ. Запрет на импорт коснется и тех терминалов ЕС, которые не являются частью европейской газовой сети.

Еще Евросоюз предлагают ввести ограничения против российских проектов СПГ "Арктик" и "Мурманск". Под санкции должны попасть несколько судов из теневого флота РФ, перевозящих нефть, несмотря на уже существующие ограничения.

Еврокомиссия предлагает запретить работу в ЕС транспортным компаниям, хотя бы на четверть принадлежащим россиянам. Также ЕК подготовила список из более чем 50 компаний за пределами ЕС, которые помогают России получать важные компоненты в обход санкций. Речь идет о компаниях из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

Также будет введен запрет на финансирование Россией политических партий и фондов, а также неправительственных организаций и исследовательских центров.

Евросоюзу предложили запретить продажу украинских произведений искусства на рынке ЕС, если есть подозрения, что они могли быть украдены. Еврокомиссия хочет запретить ввоз гелия из РФ, а также экспорт марганцевой руды, горнодобывающих машин, мониторов и электроники. Поделиться

14-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину, однако Кремль пытается обходить действующие ограничения.

В начале апреля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сказал, что в ЕС начали подготовку 14-го пакета санкций против России.

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс недавно заявил, что Европейскому союзу следует запретить поставки марганцевой руды и окиси алюминия в РФ.

Лидеры Евросоюза намерены вводить санкции против представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные) учреждения)".

Кроме того, отмечается, что Жозеп Боррель рассчитывает на оперативное утверждение отдельного санкционного режима в отношении РФ. Поделиться

Согласно данным журналистов, предложение было передано внешнеполитической службе ЕС еще 28 февраля.