Єврокомісія розглядає новий план фінансування України — що відомо
Єврокомісія розглядає новий план фінансування України — що відомо

ЄК
Read in English
Джерело:  Euractiv

Єврокомісія розглядає спільний борг та двосторонні гранти для покриття дефіциту фінансування в Україні.

Головні тези:

  • Єврокомісія розглядає можливість поповнення дефіциту фінансування України шляхом спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів.
  • Розглянуто варіанти дій для підтримки України, включаючи ініціативу про використання заморожених російських активів для покриття дефіциту.
  • Попри підтримку багатьма країнами-членами ЄС, Бельгія ставить питання юридичних та фінансових ризиків, пов'язаних з репараційним кредитом.

В ЄС думають над новим планом фінансування України

За словами трьох джерел, знайомих з цим питанням, Європейська комісія розглядає можливість поповнення колосального дефіциту фінансування України шляхом коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів.

Ці дві можливості, які будуть викладені в документі Комісії з варіантами дій для Києва, який буде розповсюджено серед столиць найближчими тижнями, додаються до так званого варіанту "репараційного кредиту".

Згідно з інформацією трьох джерел, знайомих із процесом, ці варіанти будуть викладені у спеціальному документі Комісії, який розповсюдять серед європейських столиць найближчими тижнями.

Вони доповнять уже запропонований "репараційний кредит" на 140 мільярдів євро — ініціативу, що передбачає використання заморожених російських активів, які зберігаються у брюссельській кліринговій палаті Euroclear.

За словами джерел, репараційний кредит є кращим варіантом підтримки України для Комісії, попри відмову Бельгії підтримати цю схему на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в жовтні. Багато країн-членів, включаючи Німеччину та країни Балтії, поділяють цю думку.

Бельгія успішно пом'якшила висновки Ради минулого місяця, які зрештою доручили Комісії розробити "варіанти" для підтримки фінансових потреб Києва, в яких конкретно не згадувалося про використання російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пообіцяв заблокувати схему репараційних кредитів, якщо інші держави-члени не розділять юридичні та фінансові ризики, пов'язані з кредитом, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські суверенні активи, що зберігаються у їхніх власних юрисдикціях разом з Бельгією.

За оцінками Комісії, в ЄС за межами Бельгії зберігаються російські суверенні активи на суму 25 мільярдів євро.

Німеччина, Франція та Люксембург є серед інших країн ЄС, які, як вважається, володіють частиною цих активів.

Нагадаємо, міжнародні партнери України вже тривалий час продовжують шукати способи покриття дефіциту державного бюджету на наступний рік.

Один із ключових варіантів — створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Водночас Європейський Союз відклав ухвалення остаточного рішення щодо використання цих активів. Остаточне обговорення питання заплановане на грудень.

