Єврокомісія оштрафувала Google на 2,95 млрд євро — Трамп вже погрожує наслідками

Єврокомісія оштрафувала техногіганта Google на 2,95 мільярда євро за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій («adtech»).

Google заплатить 2,95 млрд євро штрафу

За висновками Єврокомісії, Google зробив це шляхом надання переваги власним послугам онлайн-реклами на шкоду конкуруючим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавцям та онлайн-видавцям.

Розслідування показало, що Google домінує на ринку рекламних серверів видавців зі своїм сервісом «DFP» та на ринку програмних інструментів купівлі реклами для відкритого Інтернету зі своїми сервісами «Google Ads» та «DV360». Обидва ринки охоплюють всю Європейську економічну зону.

Єврокомісія встановила, що принаймні з 2014 року до сьогодні Google зловживав таким домінуючим становищем, порушуючи статтю 102 Договору про функціонування ЄС.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу Тереза ​​Рібера заявила: «Сьогоднішнє рішення показує, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у сфері рекламних технологій, завдаючи шкоди видавцям, рекламодавцям та споживачам. Поширити

Така поведінка є незаконною згідно з антимонопольними правилами ЄС».

Цифрові ринки існують для того, щоб служити людям, і повинні ґрунтуватися на довірі та справедливості. Справжня свобода означає рівні умови гри, де всі конкурують на рівних умовах, а громадяни мають справжнє право вибору.

Єврокомісія зобов'язала Google припинити цю практику надання собі переваг та вжити заходів для припинення конфлікту інтересів у всьому ланцюжку поставок adtech.

Google має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію про те, як компанія має намір це зробити.

Трамп вже відреагував на це рішення Єврокомісії.