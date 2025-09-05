Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро — Трамп уже угрожает последствиями
Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро — Трамп уже угрожает последствиями

European Comission
Еврокомиссия
Read in English
Читати українською

Еврокомиссия оштрафовала техногиганта Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС путем искажения конкуренции в области рекламных технологий (adtech).

Главные тезисы

  • Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС в области рекламных технологий.
  • Google злоупотреблял своим доминирующим положением, нанося ущерб конкурентам и потребителям.
  • Еврокомиссия требует от Google прекратить практику предпочтения и устранить конфликт интересов в области adtech.

Google заплатит 2,95 млрд евро штрафа

По выводам Еврокомиссии, Google сделал это путем предоставления преимущества собственным услугам онлайн-рекламы в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям.

Расследование показало, что Google доминирует на рынке рекламных серверов издателей со своим сервисом DFP и на рынке программных инструментов покупки рекламы для открытого Интернета со своими сервисами Google Ads и DV360. Оба рынка охватывают всю Европейскую экономическую зону.

Еврокомиссия установила, что по крайней мере с 2014 года по сей день Google злоупотреблял таким доминирующим положением, нарушая статью 102 Договора о функционировании ЕС.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по чистому, справедливому и конкурентному переходу Тереза ​​Рибера заявила: «Сегодняшнее решение показывает, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением в сфере рекламных технологий, нанося ущерб издателям, рекламодателям и потребителям.

Такое поведение является незаконным согласно антимонопольным правилам ЕС».

Цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и должны основываться на доверии и справедливости. Настоящая свобода означает равные условия игры, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют право выбора.

Еврокомиссия обязала Google прекратить эту практику предоставления себе преимуществ и принять меры по пресечению конфликта интересов во всей цепочке поставок adtech.

Google имеет 60 дней, чтобы уведомить Еврокомиссию о том, как компания намерена это сделать.

Трамп уже отреагировал на это решение Еврокомиссии.

Очень несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят. Как я уже говорил, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям продолжаться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

