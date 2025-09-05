Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро — Трамп уже угрожает последствиями

Еврокомиссия оштрафовала техногиганта Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС путем искажения конкуренции в области рекламных технологий (adtech).
Google заплатит 2,95 млрд евро штрафа
По выводам Еврокомиссии, Google сделал это путем предоставления преимущества собственным услугам онлайн-рекламы в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям.
Расследование показало, что Google доминирует на рынке рекламных серверов издателей со своим сервисом DFP и на рынке программных инструментов покупки рекламы для открытого Интернета со своими сервисами Google Ads и DV360. Оба рынка охватывают всю Европейскую экономическую зону.
Еврокомиссия установила, что по крайней мере с 2014 года по сей день Google злоупотреблял таким доминирующим положением, нарушая статью 102 Договора о функционировании ЕС.
Такое поведение является незаконным согласно антимонопольным правилам ЕС».
Цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и должны основываться на доверии и справедливости. Настоящая свобода означает равные условия игры, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют право выбора.
Еврокомиссия обязала Google прекратить эту практику предоставления себе преимуществ и принять меры по пресечению конфликта интересов во всей цепочке поставок adtech.
Google имеет 60 дней, чтобы уведомить Еврокомиссию о том, как компания намерена это сделать.
Трамп уже отреагировал на это решение Еврокомиссии.
