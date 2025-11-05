Еврокомиссия рассматривает новый план финансирования Украины — что известно

Еврокомиссия рассматривает общий долг и двусторонние гранты для покрытия дефицита финансирования в Украине.

В ЕС думают о новом плане финансирования Украины

По словам трех источников, знакомых по этому вопросу, Европейская комиссия рассматривает возможность пополнения колоссального дефицита финансирования Украины путем средств, привлеченных по общему долгу ЕС и двусторонних грантов государств-членов.

Эти две возможности, которые будут изложены в документе Комиссии с вариантами действий для Киева, который будет распространен среди столиц в ближайшие недели, прилагаются к так называемому варианту "репарационного кредита". Поделиться

Согласно информации трех источников, знакомых с процессом, эти варианты будут изложены в специальном документе Комиссии, который будет распространен среди европейских столиц в ближайшие недели.

Они дополнят уже предложенный "репарационный кредит" на 140 миллиардов евро — инициативу, предусматривающую использование замороженных российских активов, хранящихся в брюссельской клиринговой палате Euroclear.

По словам источников, репарационный кредит является лучшим вариантом поддержки Украины для Комиссии, несмотря на отказ Бельгии поддержать эту схему на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в октябре. Многие страны-члены, включая Германию и страны Балтии, разделяют это мнение.

Бельгия успешно смягчила выводы Совета в прошлом месяце, которые в конце концов поручили Комиссии разработать "варианты" для поддержки финансовых потребностей Киева, в которых конкретно не упоминалось использование российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал заблокировать схему репарационных кредитов, если другие государства-члены не разделят юридические и финансовые риски, связанные с кредитом, а другие страны ЕС не будут использовать российские суверенные активы, хранящиеся в их собственных юрисдикциях вместе с Бельгией.

По оценкам Комиссии, в ЕС вне Бельгии сохраняются российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро. Поделиться

Германия, Франция и Люксембург среди других стран ЕС, которые, как считается, владеют частью этих активов.

Напомним, международные партнеры Украины уже долгое время продолжают искать способы покрытия дефицита государственного бюджета на следующий год.

Один из ключевых вариантов — создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.