Еврокомиссия подает иск против Польши — что произошло
Еврокомиссия подает иск против Польши — что произошло

Еврокомиссия
Еврокомиссия объявила свое решение относительно Польши
8 октября Европейская комиссия официально подтвердила, что будет судится с Польшей в Суде ЕС. Главная причина такого решения – невыполнение Варшавой обязательства представить окончательную обновленную версию своего национального энергетического и климатического плана.

  • Это уже не первый случай, когда Польша оказывается в центре скандала внутри ЕС.
  • К примеру, в феврале Варшава проиграла дело в Суде ЕС по уплате штрафа Брюсселю в размере 320 млн евро.

Еврокомиссия объявила свое решение относительно Польши

В официальном заявлении ЕК сказано, что она решила передать дело против Польши в Суд ЕС на фоне невыполнения Варшавой обязательства подать окончательный обновленный интегрированный Национальный план энергетики и климата (NECP).

Что важно понимать, согласно регламенту, все страны-члены должны были представить свои окончательные обновленные NECP до 30 июня 2024 года.

Польские власти представили свой проект плана, и в апреле 2024 года Еврокомиссия обнародовала соответствующую оценку, включая рекомендации относительно того, в каких сферах страна должна повысить свои амбиции в соответствии с целями ЕС на 2030 год.

Поскольку официальная Варшава не подала финальный план, комиссия в июле 2024 года вступила с ней в диалог до начала процедуры нарушения (pre-infringement dialogue).

Год назад официальный Брюссель решил дать ход процедуре нарушения, отправив Польше официальное уведомление о нарушении.

Поскольку Польша не подала окончательный обновленный NECP, комиссия считает, что страна не выполнила своего юридического обязательства, и передает дело в Суд Европейского Союза.

