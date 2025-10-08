Еврокомиссия подает иск против Польши — что произошло

8 октября Европейская комиссия официально подтвердила, что будет судится с Польшей в Суде ЕС. Главная причина такого решения – невыполнение Варшавой обязательства представить окончательную обновленную версию своего национального энергетического и климатического плана.

Еврокомиссия объявила свое решение относительно Польши

В официальном заявлении ЕК сказано, что она решила передать дело против Польши в Суд ЕС на фоне невыполнения Варшавой обязательства подать окончательный обновленный интегрированный Национальный план энергетики и климата (NECP).

Что важно понимать, согласно регламенту, все страны-члены должны были представить свои окончательные обновленные NECP до 30 июня 2024 года.

Польские власти представили свой проект плана, и в апреле 2024 года Еврокомиссия обнародовала соответствующую оценку, включая рекомендации относительно того, в каких сферах страна должна повысить свои амбиции в соответствии с целями ЕС на 2030 год.

Поскольку официальная Варшава не подала финальный план, комиссия в июле 2024 года вступила с ней в диалог до начала процедуры нарушения (pre-infringement dialogue).

Год назад официальный Брюссель решил дать ход процедуре нарушения, отправив Польше официальное уведомление о нарушении.