Єврокомісія подає позов проти Польщі — що сталося
Єврокомісія подає позов проти Польщі — що сталося

Єврокомісія
Єврокомісія оголосила своє рішення щодо Польщі

8 жовтня Європейська комісія офіційно підтвердила, що позивається проти Польщі до Суду ЄС. Головна причина такого рішення — невиконання зобов'язання подати остаточну оновлену версію свого національного енергетичного та кліматичного плану.

Головні тези:

  • Це вже не перший випадок, коли Польща опиняється у центрі скандалу всередині ЄС.
  • До прикладу, в лютому Варшава програла справу в Суді ЄС щодо сплати штрафу Брюсселю на 320 млн євро.

В офіційній заяві ЄК йдеться про те, що вона вирішила передати справу проти Польщі до Суду ЄС на тлі невиконання Варшавою зобов’язання подати остаточний оновлений інтегрований Національний план з енергетики та клімату (NECP).

Що важливо розуміти, відповідно до регламенту, усі країни-члени повинні були подати свої остаточні оновлені NECP до 30 червня 2024 року.

Польська влада представила свій проєкт плану, і у квітні 2024 року Єврокомісія оприлюднила відповідну оцінку, включно з рекомендаціями щодо того, у яких сферах країна має підвищити свої амбіції відповідно до цілей ЄС на 2030 рік.

Через те, що офіційна Варшава не подала фінальний план, комісія у липні 2024 року вступила з нею у діалог до початку процедури порушення (pre-infringement dialogue).

Рік тому офіційний Брюссель вирішив дати хід процедурі порушення, надіславши Польщі офіційне повідомлення про порушення.

Оскільки Польща не подала свій остаточний оновлений NECP, комісія вважає, що країна не виконала свого юридичного зобов’язання, і передає справу до Суду Європейського Союзу.

