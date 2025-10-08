Єврокомісія подає позов проти Польщі — що сталося

8 жовтня Європейська комісія офіційно підтвердила, що позивається проти Польщі до Суду ЄС. Головна причина такого рішення — невиконання зобов'язання подати остаточну оновлену версію свого національного енергетичного та кліматичного плану.

Єврокомісія оголосила своє рішення щодо Польщі

В офіційній заяві ЄК йдеться про те, що вона вирішила передати справу проти Польщі до Суду ЄС на тлі невиконання Варшавою зобов’язання подати остаточний оновлений інтегрований Національний план з енергетики та клімату (NECP).

Що важливо розуміти, відповідно до регламенту, усі країни-члени повинні були подати свої остаточні оновлені NECP до 30 червня 2024 року.

Польська влада представила свій проєкт плану, і у квітні 2024 року Єврокомісія оприлюднила відповідну оцінку, включно з рекомендаціями щодо того, у яких сферах країна має підвищити свої амбіції відповідно до цілей ЄС на 2030 рік.

Через те, що офіційна Варшава не подала фінальний план, комісія у липні 2024 року вступила з нею у діалог до початку процедури порушення (pre-infringement dialogue).

Рік тому офіційний Брюссель вирішив дати хід процедурі порушення, надіславши Польщі офіційне повідомлення про порушення.