Єврокомісія запропонує у червні почати переговори щодо вступу України в ЄС — FT

Європейська комісія порекомендує у червні розпочати з Україною та Молдовою переговори про вступ до ЄС. Процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС.
Головні тези:
- Єврокомісія готує рекомендацію щодо початку переговорів про вступ України в ЄС в червні цього року, що може стати важливим кроком на шляху до європейської інтеграції.
- Україна виконала ряд критеріїв, включаючи антикорупційні заходи та обмеження політичного лобіювання, які є необхідними для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС.
- Підтримка від лідерів країн ЄС відкрила шлях для початку переговорів про вступ України, однак необхідно пройти ще багато етапів та виконати вимоги Європейського союзу.
Що відомо про початок переговорів щодо членства України в ЄС
Як зазначають три поінформовані джерела видання, Єврокомісія наполягає на тому, щоб офіційні переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочалися цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал.
За даними Financial Times, своє рішення щодо рекомендації старту переговорів Європейська комісія оголосить 7 червня. ЄК оголосить, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних службовців та захист мов, які використовуються національними меншинами.
Рекомендація комісії вимагає одностайного рішення всіх 27 країн Європейського союзу. Очікується, що Угорщина виступить проти через нібито порушення прав угорської меншини в Україні.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу.
У грудні лідери країн ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України. Проте Україна продовжує виконувати вимоги та рекомендації ЄС.
Зокрема, був розпочатий процес скринінгу українського законодавства на відповідність до європейських законів. Як повідомила віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, перший етап скринінгу законодавства вже закінчили.
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