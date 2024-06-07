Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС — FT
Категория
Украина
Дата публикации

Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС — FT

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Источник:  Financial Times

Европейская комиссия порекомендует в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры по вступлению в ЕС. Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в ЕС.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия планирует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС в июне
  • Начало процесса принятия Украины в ЕС ожидается до председательства Венгрии в Европейском союзе
  • Украина считается кандидатом на вступление в ЕС и продолжает выполнение требований и рекомендаций Евросоюза
  • Процесс скрининга украинского законодательства по европейским стандартам уже начат
  • Вступление Украины в Европейский союз имеет политическое значение и требует одобрения всех 27 стран-членов

Что известно о начале переговоров по членству Украины в ЕС

Как отмечают три информированных источника издания, Еврокомиссия настаивает на том, чтобы официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой начались в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал.

По данным Financial Times, свое решение по рекомендации старта переговоров Европейская комиссия объявит 7 июня. ЕК объявит, что Украина отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация комиссии требует единодушного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против якобы за нарушение прав венгерского меньшинства в Украине.

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС. Это даст ей дополнительные рычаги воздействия. Поэтому председательствующая в ЕС Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня, — отмечает издание.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что в ходе полномасштабной войны Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

В декабре лидеры стран ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины. Тем не менее, Украина продолжает выполнять требования и рекомендации ЕС.

В частности, был начат процесс скрининга украинского законодательства на соответствие европейским законам. Как сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый этап скрининга законодательства уже закончили.

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