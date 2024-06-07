Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС — FT

Европейская комиссия порекомендует в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры по вступлению в ЕС. Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в ЕС.
Главные тезисы
- Еврокомиссия планирует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС в июне
- Начало процесса принятия Украины в ЕС ожидается до председательства Венгрии в Европейском союзе
- Украина считается кандидатом на вступление в ЕС и продолжает выполнение требований и рекомендаций Евросоюза
- Процесс скрининга украинского законодательства по европейским стандартам уже начат
- Вступление Украины в Европейский союз имеет политическое значение и требует одобрения всех 27 стран-членов
Что известно о начале переговоров по членству Украины в ЕС
Как отмечают три информированных источника издания, Еврокомиссия настаивает на том, чтобы официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой начались в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал.
По данным Financial Times, свое решение по рекомендации старта переговоров Европейская комиссия объявит 7 июня. ЕК объявит, что Украина отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.
Рекомендация комиссии требует единодушного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против якобы за нарушение прав венгерского меньшинства в Украине.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, что в ходе полномасштабной войны Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.
В декабре лидеры стран ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины. Тем не менее, Украина продолжает выполнять требования и рекомендации ЕС.
В частности, был начат процесс скрининга украинского законодательства на соответствие европейским законам. Как сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый этап скрининга законодательства уже закончили.
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