Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС — FT

Европейская комиссия порекомендует в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры по вступлению в ЕС. Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в ЕС.

Что известно о начале переговоров по членству Украины в ЕС

Как отмечают три информированных источника издания, Еврокомиссия настаивает на том, чтобы официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой начались в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал.

По данным Financial Times, свое решение по рекомендации старта переговоров Европейская комиссия объявит 7 июня. ЕК объявит, что Украина отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация комиссии требует единодушного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против якобы за нарушение прав венгерского меньшинства в Украине.

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС. Это даст ей дополнительные рычаги воздействия. Поэтому председательствующая в ЕС Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня, — отмечает издание. Поделиться

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что в ходе полномасштабной войны Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

В декабре лидеры стран ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины. Тем не менее, Украина продолжает выполнять требования и рекомендации ЕС.

В частности, был начат процесс скрининга украинского законодательства на соответствие европейским законам. Как сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый этап скрининга законодательства уже закончили.