Європа готується до аномального вересня — Україна також опиниться під ударом
Категорія
Світ
Дата публікації

Європа готується до аномального вересня — Україна також опиниться під ударом

спека
Джерело:  Bloomberg

Шалена літня спека незабаром стане осінньою. Аномально теплий вересень буде на південному сході Європи, зокрема й в Україні.

Головні тези:

  • Аномально теплий вересень накриє південний схід Європи, у тому числі й Україну.
  • Очікується підвищення температури на 5-8 градусів вище середнього значення.
  • Існує загроза екстремальних погодних явищ, таких як повені, шторми та лісові пожежі.

Якою буде погода у вересні

Згідно з даними іноземних синоптиків, температура на материку на початку місяця буде на 5-8 градусів вищою за 30-річне середнє значення.

Під потужний удар осінньої спеки насамперед потраплять:

  • південь Німеччини;

  • Балкани;

  • Україна;

  • країни Балтії.

Цілком можливо, що спека не покине континент навіть у жовтні.

Що важливо розуміти, на цьому тлі різко зросте загроза екстремальних погодних явищ: повеней, сильних штормів, лісових пожеж.

Є також і позитивні моменти, зокрема те, що такі умови можуть затримати початок опалювального сезону.

Синоптики також попереджають, що аномально спекотним буде початок вересня.

Після середини місяця прогноз поки що невизначений, оскільки погода залежатиме від теплого Атлантичного океану і явища Ла-Нінья, яке народжується. Залишки тропічних систем також можуть стати "джокером вересня", потенційно обрушивши на Велику Британію, Францію та Іспанію сильні дощі та вітри.

Якими будуть останні дні серпня

За словами української синоптикині Наталки Діденко, погода протягом найближчих кількох днів буде переважно спекотною та сухою.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Окрім того, наголошується, що температура повітря вдень с сягатиме +30+34 градуси. У південній частині трохи нижче, +27+30 градусів.

Наталка Діденко наголошує, що дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями пройдуть короткочасні опади.

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30+32 градуси. Відчутніше зниження температури повітря — з 3-го вересня.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН б'ють на сполох через стрімке наближення кліматичної катастрофи
ООН
Глобальне потепління
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені описали вплив зміни клімату на здоров'я людей
головний біль
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Коли насправді почалося глобальне потепління — кліматолог назвав рік
Глобальне потепління

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?