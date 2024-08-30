Європа готується до аномального вересня — Україна також опиниться під ударом

Шалена літня спека незабаром стане осінньою. Аномально теплий вересень буде на південному сході Європи, зокрема й в Україні.
Головні тези:
- Аномально теплий вересень накриє південний схід Європи, у тому числі й Україну.
- Очікується підвищення температури на 5-8 градусів вище середнього значення.
- Існує загроза екстремальних погодних явищ, таких як повені, шторми та лісові пожежі.
Якою буде погода у вересні
Згідно з даними іноземних синоптиків, температура на материку на початку місяця буде на 5-8 градусів вищою за 30-річне середнє значення.
Під потужний удар осінньої спеки насамперед потраплять:
південь Німеччини;
Балкани;
Україна;
країни Балтії.
Цілком можливо, що спека не покине континент навіть у жовтні.
Що важливо розуміти, на цьому тлі різко зросте загроза екстремальних погодних явищ: повеней, сильних штормів, лісових пожеж.
Є також і позитивні моменти, зокрема те, що такі умови можуть затримати початок опалювального сезону.
Синоптики також попереджають, що аномально спекотним буде початок вересня.
Якими будуть останні дні серпня
За словами української синоптикині Наталки Діденко, погода протягом найближчих кількох днів буде переважно спекотною та сухою.
Окрім того, наголошується, що температура повітря вдень с сягатиме +30+34 градуси. У південній частині трохи нижче, +27+30 градусів.
Наталка Діденко наголошує, що дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями пройдуть короткочасні опади.
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