Європа готується до аномального вересня — Україна також опиниться під ударом

Шалена літня спека незабаром стане осінньою. Аномально теплий вересень буде на південному сході Європи, зокрема й в Україні.

Якою буде погода у вересні

Згідно з даними іноземних синоптиків, температура на материку на початку місяця буде на 5-8 градусів вищою за 30-річне середнє значення.

Під потужний удар осінньої спеки насамперед потраплять:

південь Німеччини;

Балкани;

Україна;

країни Балтії.

Цілком можливо, що спека не покине континент навіть у жовтні.

Що важливо розуміти, на цьому тлі різко зросте загроза екстремальних погодних явищ: повеней, сильних штормів, лісових пожеж.

Є також і позитивні моменти, зокрема те, що такі умови можуть затримати початок опалювального сезону.

Синоптики також попереджають, що аномально спекотним буде початок вересня.

Після середини місяця прогноз поки що невизначений, оскільки погода залежатиме від теплого Атлантичного океану і явища Ла-Нінья, яке народжується. Залишки тропічних систем також можуть стати "джокером вересня", потенційно обрушивши на Велику Британію, Францію та Іспанію сильні дощі та вітри. Поширити

Якими будуть останні дні серпня

За словами української синоптикині Наталки Діденко, погода протягом найближчих кількох днів буде переважно спекотною та сухою.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Окрім того, наголошується, що температура повітря вдень с сягатиме +30+34 градуси. У південній частині трохи нижче, +27+30 градусів.

Наталка Діденко наголошує, що дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями пройдуть короткочасні опади.