Европа готовится к аномальному сентябрю — Украина также окажется под ударом

Безумная летняя жара вскоре станет осенней. Аномально теплым сентябрь будет на юго-востоке Европы, в том числе и в Украине.
Главные тезисы
- Аномально теплый сентябрь накроет юго-восток Европы, в том числе и Украину.
- Ожидается повышение температуры на 5-8 градусов выше среднего значения.
- Есть угроза экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, штормы и лесные пожары.
Какой будет погода в сентябре
Согласно данным иностранных синоптиков, температура на материке в начале месяца будет на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения.
Под мощный удар осенней жары в первую очередь попадут:
юг Германии;
Балканы;
Украина;
страны Балтии.
Вполне возможно, что жара не покинет континент даже в октябре.
Что важно понимать, на этом фоне резко увеличится угроза экстремальных погодных явлений: наводнений, сильных штормов, лесных пожаров.
Есть также и положительные моменты, в том числе то, что такие условия могут задержать начало отопительного сезона.
Синоптики также предупреждают, что аномально жарким будет начало сентября.
Какими будут последние дни августа
По словам украинского синоптика Наталки Диденко, погода в ближайшие несколько дней будет преимущественно жаркой и сухой.
Кроме того, указано, что температура воздуха днем достигнет +30+34 градуса. В южной части чуть ниже +27+30 градусов.
Наталья Диденко отмечает, что дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, лишь в той же южной части местами выпадут кратковременные осадки.
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