Европа готовится к аномальному сентябрю — Украина также окажется под ударом
Категория
Мир
Дата публикации

Европа готовится к аномальному сентябрю — Украина также окажется под ударом

жара
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Источник:  Bloomberg

Безумная летняя жара вскоре станет осенней. Аномально теплым сентябрь будет на юго-востоке Европы, в том числе и в Украине.

Главные тезисы

  • Аномально теплый сентябрь накроет юго-восток Европы, в том числе и Украину.
  • Ожидается повышение температуры на 5-8 градусов выше среднего значения.
  • Есть угроза экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, штормы и лесные пожары.

Какой будет погода в сентябре

Согласно данным иностранных синоптиков, температура на материке в начале месяца будет на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения.

Под мощный удар осенней жары в первую очередь попадут:

  • юг Германии;

  • Балканы;

  • Украина;

  • страны Балтии.

Вполне возможно, что жара не покинет континент даже в октябре.

Что важно понимать, на этом фоне резко увеличится угроза экстремальных погодных явлений: наводнений, сильных штормов, лесных пожаров.

Есть также и положительные моменты, в том числе то, что такие условия могут задержать начало отопительного сезона.

Синоптики также предупреждают, что аномально жарким будет начало сентября.

После середины месяца прогноз пока неопределен, поскольку погода будет зависеть от теплого Атлантического океана и явления Ла-Нинья, которое только зарождается. Остатки тропических систем могут стать "джокером сентября", потенциально обрушив на Великобританию, Францию и Испанию сильные дожди и ветра.

Какими будут последние дни августа

По словам украинского синоптика Наталки Диденко, погода в ближайшие несколько дней будет преимущественно жаркой и сухой.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Кроме того, указано, что температура воздуха днем достигнет +30+34 градуса. В южной части чуть ниже +27+30 градусов.

Наталья Диденко отмечает, что дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, лишь в той же южной части местами выпадут кратковременные осадки.

В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30+32 градуса. Ощутимое снижение температуры воздуха — с 3 сентября.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптик

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