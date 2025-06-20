Європа має масштабувати витрати на оборону для стримування Росії — висновки експертів

Попри мільярдні видатки, Європа мала б витрачати в рази більше на зміцнення своєї військової потужності, аби досягти паритету з Росією, та ширше використовувати український досвід.

Європі потрібно витрачати вп’ятеро більше коштів на оборону

Такого висновку дійшли експерти Кільського інституту світової економіки та аналітичного економічного центру Bruegel.

Сьогоднішня ситуація викликає ще більше занепокоєння, якщо Європа прагне бути готовою до війни до 2030 року, — йдеться у дослідженні під назвою «Готові до війни до 2030 року? Європейські зусилля з переозброєння проти Росії».

У ньому пояснюється, що, по-перше, Росія продовжує перевершувати чотири європейські країни за виробництвом багатьох систем озброєння. Тож «виробництво має збільшитися приблизно в п'ять разів, щоб рішуче схилити чашу терезів на користь Європи». Закупівлі необхідно прискорити та здійснити на ранніх етапах.

По-друге, трансатлантична напруженість послаблює силу гарантій безпеки США. Європа надто залежить від США не лише щодо військ, які можуть бути швидко розгорнуті, але й щодо стратегічних ресурсів. Хоча загальний імпорт зброї до США не є надмірним, залежність від американських систем у критично важливих сучасних можливостях залишається проблемою. Поширити

По-третє, військова стратегія та технології швидко розвиваються. Військові планувальники повинні модернізувати зброю та стратегію, одночасно масштабуючи існуючі та ефективні системи, що є серйозною проблемою для часто повільних та бюрократичних структур закупівель. Інвестиції в європейські технології є важливими для модернізації. Європейська зброя, як правило, дорога через низькі обсяги виробництва на фрагментованому ринку; зосередження на економічній ефективності є життєво важливим для забезпечення достатності та фінансової стійкості запланованих оборонних витрат ЄС у розмірі 800 млрд євро.

У дослідженні зазначається, що, хоча європейські країни інвестують набагато більше у свою оборону, ніж три роки тому, однак таке збільшення витрат не обов'язково призведе до покращення військового потенціалу, якого прагне досягти Європа до 2030 року.

AS-90

Згідно з документом, європейське виробництво артилерійських снарядів та гаубиць значно зросло, і на сьогодні майже відповідає вимогам для надійного, автономного стримування Росії. Наразі виробляються мільйони артилерійських снарядів, різні європейські фірми щорічно виробляють понад 400 гаубиць, що є значним збільшенням порівняно зі 168 у 2022 році.

Однак виробництво танків, бойових машин піхоти, ракет та бойових літаків залишається значно нижчим за необхідний рівень, підрахували автори. Вони оцінюють, що «виробництво танків та машин піхоти має збільшитися до шести разів, щоб відповідати темпам переозброєння Росії». Аналогічно, європейські потужності з виробництва ракет повинні терміново розширитися, щоб посилити можливості стримування.

Попри різке збільшення витрат на оборону, зусилля Європи щодо переозброєння можуть зазнати невдачі, якщо інтеграція оборонного ринку на всьому континенті не прогресуватиме.

Тим часом фінансування оборонних досліджень і розробок у Європі також має суттєво збільшитися. Наразі європейські країни щорічно інвестують близько 13 млрд євро — невелика частина суми в 145 млрд дол, витрачених Сполученими Штатами.

Це призводить до того, що Європа відстає від США, Китаю та Росії в таких галузях, як безпілотники, ракетні системи та цифрова війна.