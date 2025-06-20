Европа должна масштабировать расходы на оборону для сдерживания России — выводы экспертов

Несмотря на миллиардные расходы, Европа должна тратить в разы больше на укрепление своей военной мощи, чтобы достичь паритета с Россией, и шире использовать украинский опыт.

Европе нужно тратить в пять раз больше на оборону

К такому выводу пришли эксперты Кильского института мировой экономики и аналитического экономического центра Bruegel.

Сегодняшняя ситуация вызывает еще большее беспокойство, если Европа стремится быть готовой к войне к 2030 году, — говорится в исследовании под названием «Готовы к войне к 2030 году? Европейские усилия по перевооружению против России».

В нем объясняется, что, во-первых, Россия продолжает превосходить четыре европейских страны по производству многих систем вооружения. Поэтому «производство должно увеличиться примерно в пять раз, чтобы решительно склонить чашу весов в пользу Европы». Закупки нужно ускорить и осуществить на ранних этапах.

Во-вторых, трансатлантическая напряженность ослабляет силу гарантий безопасности США. Европа слишком зависит от США не только в отношении войск, которые могут быть быстро развернуты, но и в отношении стратегических ресурсов. Хотя общий импорт оружия в США не чрезмерен, зависимость от американских систем в критически важных современных возможностях остается проблемой. Поделиться

В третьих, военная стратегия и технологии быстро развиваются. Военные планировщики должны модернизировать оружие и стратегию, одновременно масштабируя существующие и эффективные системы, что является серьезной проблемой часто замедленных и бюрократических структур закупок. Инвестиции в европейские технологии важны для модернизации. Европейское оружие, как правило, дорогостоящее из-за низких объемов производства на фрагментированном рынке; сосредоточение на экономической эффективности жизненно важно для обеспечения достаточности и финансовой устойчивости запланированных оборонных расходов ЕС в размере 800 млрд евро.

В исследовании отмечается, что хотя европейские страны инвестируют гораздо больше в свою оборону, чем три года назад, однако такое увеличение расходов не обязательно приведет к улучшению военного потенциала, которого стремится достичь Европа к 2030 году.

AS-90

Согласно документу, европейское производство артиллерийских снарядов и гаубиц значительно возросло, и сегодня почти отвечает требованиям для надежного, автономного сдерживания России. В настоящее время производятся миллионы артиллерийских снарядов, разные европейские фирмы ежегодно производят более 400 гаубиц, что является значительным увеличением по сравнению со 168 в 2022 году.

Однако производство танков, боевых машин пехоты, ракет и боевых самолетов остается значительно ниже необходимого уровня, подсчитали авторы. Они оценивают, что "производство танков и машин пехоты должно увеличиться до шести раз, чтобы соответствовать темпам перевооружения России". Аналогично европейские мощности по производству ракет должны срочно расшириться, чтобы усилить возможности сдерживания.

Несмотря на резкое увеличение расходов на оборону, усилия Европы по перевооружению могут потерпеть неудачу, если интеграция оборонного рынка на всем континенте не будет прогрессировать.

Между тем, финансирование оборонных исследований и разработок в Европе также должно существенно увеличиться. В настоящее время европейские страны ежегодно инвестируют около 13 млрд евро — небольшая часть суммы в 145 млрд долл., израсходованных Соединенными Штатами.

Это приводит к тому, что Европа отстает от США, Китая и России в таких отраслях как беспилотники, ракетные системы и цифровая война.