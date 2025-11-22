Європа має розробити реалістичний план перемоги України — австрійський економіст Фелінгер

Європа має відповісти на "мирний план" адміністрації США власним чітким і реалістичним планом перемоги України, щоб не допустити заморожування війни й винагородження російського агресора.

Європа повинна розробити чіткий план перемоги України — Фелінгер

Таке переконання висловив австрійський економіст Гюнтер Фелінгер.

28-пунктний план президента США Дональда Трампа містить ризики заморожування війни, легітимізації агресії та винагородження територіальних захоплень. Але Україні не потрібне припинення вогню, яке "цементує" окупацію. Україні потрібна перемога, що відновлює суверенітет, безпеку та її законне місце в євроатлантичній спільноті. Саме тому Європа повинна представити власну відповідь — "план перемоги", який має бути фінансово забезпечений і повністю узгоджений із прагненнями України. Поширити

На переконання Фелінгера, цей план має слугувати своєрідною "дорожньою картою" для вільної України в ЄС та НАТО.

Він висловив переконання, що жоден мир не буде стійким без повернення Україні Криму, і об’єднана Європа має це забезпечити.

Крим — це серце українського суверенітету, центр безпеки Чорного моря і символ європейської поразки 2014 року. Він має бути повернений — шляхом посиленої військової підтримки, розширеного виробництва європейських оборонних систем, засобів далекого радіуса дії та мобілізації промислової потужності Європи.

Для досягнення цієї цілі економіст вважає доцільним випуск Євросоюзом 1 трлн євро "облігацій перемоги", назвавши це "найбільшою стратегічною інвестицією в мир з часів плану Маршалла".

Це не благодійність, це — захист європейської архітектури безпеки. Кожне вкладене зараз євро зменшує майбутні витрати, запобігає ескалації та позбавляє Росію можливості вести війну. Поширити

На його думку, важливим також є забезпечення переходу України на євро вже у 2026 році.

Запровадження євро у 2026 році, починаючи з контрольованого перехідного періоду під управлінням Європейської валютної комісії з питань України, забезпечить незворотну інтеграцію України в ЄС, припинення валютних коливань, мобілізацію інвестицій та прискорення майбутньої відбудови. Євро — це не лише валюта. Це — миротворчий проєкт. І Україна повинна бути його частиною.

Іншим важливим пунктом плану Європи, на його переконання, має стати забезпечення членства України в НАТО.

Україна довела, більше ніж будь-який кандидат, що вона готова, спроможна і віддана принципам Альянсу. Європа має встановити чітку дату: членство України у НАТО — у 2027 році. Це не буде ескалацією, це буде кінцем російських ілюзій. Тільки членство в НАТО перерве цикл війн, погроз і гібридного тиску з боку Росії.

Він також закликав до політичного рішення, яке повністю інтегрує Україну до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Європейський Союз має виконати свій обов’язок: Україна в ЄС до 2029 року. Україна не ослабить ЄС, а навпаки — вона його зміцнить: більше безпеки, більший економічний потенціал, стратегічна глибина та потужний сигнал світу, що агресія ніколи не перемагає. Поширити

На його переконання, Європа "надто довго слухняно реагувала на ініціативи з Вашингтона", і зараз настав час формувати власне майбутнє — у тому числі шляхом "плану перемоги" для України.