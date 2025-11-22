Європа має розробити реалістичний план перемоги України — австрійський економіст Фелінгер

Європа має відповісти на "мирний план" адміністрації США власним чітким і реалістичним планом перемоги України, щоб не допустити заморожування війни й винагородження російського агресора.
Головні тези:
- Європа повинна розробити реалістичний план перемоги для України, щоб уникнути заморожування конфлікту та легітимізації агресії Росії.
- Важливим елементом стратегії має бути повернення Криму до складу України за допомогою посиленої військової підтримки та спільних оборонних систем Європи.
- Фінансове забезпечення та підтримка України у вступі до ЄС та НАТО є стратегічними кроками до зміцнення безпеки та стабільності в Європі.
Європа повинна розробити чіткий план перемоги України — Фелінгер
Таке переконання висловив австрійський економіст Гюнтер Фелінгер.
На переконання Фелінгера, цей план має слугувати своєрідною "дорожньою картою" для вільної України в ЄС та НАТО.
Він висловив переконання, що жоден мир не буде стійким без повернення Україні Криму, і об’єднана Європа має це забезпечити.
Крим — це серце українського суверенітету, центр безпеки Чорного моря і символ європейської поразки 2014 року. Він має бути повернений — шляхом посиленої військової підтримки, розширеного виробництва європейських оборонних систем, засобів далекого радіуса дії та мобілізації промислової потужності Європи.
Для досягнення цієї цілі економіст вважає доцільним випуск Євросоюзом 1 трлн євро "облігацій перемоги", назвавши це "найбільшою стратегічною інвестицією в мир з часів плану Маршалла".
На його думку, важливим також є забезпечення переходу України на євро вже у 2026 році.
Запровадження євро у 2026 році, починаючи з контрольованого перехідного періоду під управлінням Європейської валютної комісії з питань України, забезпечить незворотну інтеграцію України в ЄС, припинення валютних коливань, мобілізацію інвестицій та прискорення майбутньої відбудови. Євро — це не лише валюта. Це — миротворчий проєкт. І Україна повинна бути його частиною.
Іншим важливим пунктом плану Європи, на його переконання, має стати забезпечення членства України в НАТО.
Україна довела, більше ніж будь-який кандидат, що вона готова, спроможна і віддана принципам Альянсу. Європа має встановити чітку дату: членство України у НАТО — у 2027 році. Це не буде ескалацією, це буде кінцем російських ілюзій. Тільки членство в НАТО перерве цикл війн, погроз і гібридного тиску з боку Росії.
Він також закликав до політичного рішення, яке повністю інтегрує Україну до ЄС протягом наступних чотирьох років.
На його переконання, Європа "надто довго слухняно реагувала на ініціативи з Вашингтона", і зараз настав час формувати власне майбутнє — у тому числі шляхом "плану перемоги" для України.
Це не лише стратегія для України, це — стратегія для безпеки й гідності Європи XXI століття.
