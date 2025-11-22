Европа должна разработать реалистичный план победы Украины — австрийский экономист Фелингер

Европа должна ответить на "мирный план" администрации США своим четким и реалистичным планом победы Украины, чтобы не допустить замораживания войны и вознаграждения российского агрессора.
Главные тезисы
- Разработка четкого и реалистичного плана победы для Украины поможет предотвратить замораживание конфликта и легитимизацию агрессии России.
- Возвращение Крыма в состав Украины и усиленная военная поддержка являются важными элементами стратегии.
Европа должна разработать четкий план победы Украины — Фелингер
Такое убеждение выразил австрийский экономист Гюнтер Фелингер.
По убеждению Фелингера, этот план должен служить своеобразной "дорожной картой" для свободной Украины в ЕС и НАТО.
Он выразил убеждение, что ни один мир не будет устойчив без возвращения в Украину Крыма, и объединенная Европа должна это обеспечить.
Крым — это сердце украинского суверенитета, центр безопасности Черного моря и символ европейского поражения 2014 года. Он должен быть возвращен путем усиленной военной поддержки, расширенного производства европейских оборонных систем, средств дальнего радиуса действия и мобилизации промышленной мощности Европы.
Для достижения этой цели экономист считает целесообразным выпуск Евросоюзом 1 трлн евро "облигаций победы", назвав это "самой большой стратегической инвестицией в мир со времен плана Маршалла".
По его мнению, важно также обеспечение перехода Украины на евро уже в 2026 году.
Введение евро в 2026 году, начиная с контролируемого переходного периода под управлением Европейской валютной комиссии по Украине, обеспечит необратимую интеграцию Украины в ЕС, прекращение валютных колебаний, мобилизацию инвестиций и ускорение будущего восстановления. Евро — это не только валюта. Это миротворческий проект. И Украина должна быть его частью.
Другим важным пунктом плана Европы, по его убеждению, должно стать обеспечение членства Украины в НАТО.
Украина доказала больше, чем любой кандидат, что она готова, способна и отдана принципам Альянса. Европа должна установить четкую дату: членство Украины в НАТО — в 2027 году. Это не будет эскалацией, это будет концом российских иллюзий. Только членство в НАТО прервет цикл войн, угроз и гибридного давления со стороны России.
Он также призвал к политическому решению, полностью интегрирующему Украину в ЕС в течение следующих четырех лет.
По его убеждению, Европа "слишком долго послушно реагировала на инициативы из Вашингтона", и сейчас пора формировать собственное будущее — в том числе путем "плана победы" для Украины.
Это не только стратегия для Украины, это стратегия для безопасности и достоинства Европы XXI века.
