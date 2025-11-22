Европа должна разработать реалистичный план победы Украины — австрийский экономист Фелингер

Европа должна ответить на "мирный план" администрации США своим четким и реалистичным планом победы Украины, чтобы не допустить замораживания войны и вознаграждения российского агрессора.

Европа должна разработать четкий план победы Украины — Фелингер

Такое убеждение выразил австрийский экономист Гюнтер Фелингер.

28-пунктный план президента США Дональда Трампа содержит риски замораживания войны, легитимизации агрессии и вознаграждения территориальных захватов. Но Украине не нужно прекращение огня, которое "цементирует" оккупацию. Украине нужна победа, восстанавливающая суверенитет, безопасность и ее законное место в евроатлантическом сообществе. Именно поэтому Европа должна представить собственный ответ — "план победы", который должен быть финансово обеспечен и полностью согласован со стремлениями Украины. Поделиться

По убеждению Фелингера, этот план должен служить своеобразной "дорожной картой" для свободной Украины в ЕС и НАТО.

Он выразил убеждение, что ни один мир не будет устойчив без возвращения в Украину Крыма, и объединенная Европа должна это обеспечить.

Крым — это сердце украинского суверенитета, центр безопасности Черного моря и символ европейского поражения 2014 года. Он должен быть возвращен путем усиленной военной поддержки, расширенного производства европейских оборонных систем, средств дальнего радиуса действия и мобилизации промышленной мощности Европы.

Для достижения этой цели экономист считает целесообразным выпуск Евросоюзом 1 трлн евро "облигаций победы", назвав это "самой большой стратегической инвестицией в мир со времен плана Маршалла".

Это не благотворительность, это защита европейской архитектуры безопасности. Каждое вложенное сейчас евро уменьшает будущие расходы, предотвращает эскалацию и лишает Россию возможности вести войну. Поделиться

По его мнению, важно также обеспечение перехода Украины на евро уже в 2026 году.

Введение евро в 2026 году, начиная с контролируемого переходного периода под управлением Европейской валютной комиссии по Украине, обеспечит необратимую интеграцию Украины в ЕС, прекращение валютных колебаний, мобилизацию инвестиций и ускорение будущего восстановления. Евро — это не только валюта. Это миротворческий проект. И Украина должна быть его частью.

Другим важным пунктом плана Европы, по его убеждению, должно стать обеспечение членства Украины в НАТО.

Украина доказала больше, чем любой кандидат, что она готова, способна и отдана принципам Альянса. Европа должна установить четкую дату: членство Украины в НАТО — в 2027 году. Это не будет эскалацией, это будет концом российских иллюзий. Только членство в НАТО прервет цикл войн, угроз и гибридного давления со стороны России.

Он также призвал к политическому решению, полностью интегрирующему Украину в ЕС в течение следующих четырех лет.

Европейский Союз должен исполнить свой долг: Украина в ЕС до 2029 года. Украина не ослабит ЕС, а наоборот — она укрепит его: больше безопасности, больший экономический потенциал, стратегическая глубина и мощный сигнал мира, что агрессия никогда не побеждает. Поделиться

По его убеждению, Европа "слишком долго послушно реагировала на инициативы из Вашингтона", и сейчас пора формировать собственное будущее — в том числе путем "плана победы" для Украины.