Європа налаштована переживати енергокризу без російських ресурсів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає членів ЄС не припуститися стратегічної помилки у відносинах з Росією. За її словами, Європа не має права стримувати зростання цін на енергоносії, повернувшись до російського викопного палива.
Головні тези:
- Європейська влада розробляє сценарії зниження цін на енергоносії.
- Брюссель налаштований посилювати санкційний тиск на Росію, а не ослаблювати
Фон дер Ляєн закликає Європу продемонструвати стійкість
З заявою з цього приводу глава Єврокомісії виступила під час промови в Європейському парламенті.
За словами Фон дер Ляєн, офіційний Брюссель уже працює над сценаріями зниження цін на енергоносії.
Насамперед йдеться про більш ефективне використання угод про купівлю електроенергії, заходи державної допомоги та субсидії або обмеження цін на газ.
Що важливо розуміти, єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що офіційний Брюссель буде добиватися пролонгування та посилення санкційного тиску на Кремль.
За його словами насамперед йдеться про застосування цінової стелі G7 та подальше запровадження заборони на морські послуги для російських танкерів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-