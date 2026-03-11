Європа налаштована переживати енергокризу без російських ресурсів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає членів ЄС не припуститися стратегічної помилки у відносинах з Росією. За її словами, Європа не має права стримувати зростання цін на енергоносії, повернувшись до російського викопного палива.

Фон дер Ляєн закликає Європу продемонструвати стійкість

З заявою з цього приводу глава Єврокомісії виступила під час промови в Європейському парламенті.

За словами Фон дер Ляєн, офіційний Брюссель уже працює над сценаріями зниження цін на енергоносії.

Насамперед йдеться про більш ефективне використання угод про купівлю електроенергії, заходи державної допомоги та субсидії або обмеження цін на газ.

У нинішній кризовій ситуації деякі вважають, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії і навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

Що важливо розуміти, єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що офіційний Брюссель буде добиватися пролонгування та посилення санкційного тиску на Кремль.

За його словами насамперед йдеться про застосування цінової стелі G7 та подальше запровадження заборони на морські послуги для російських танкерів.