Европа настроена переживаемый энергокризис без российских ресурсов
Категория
Экономика
Дата публикации

Европа настроена переживаемый энергокризис без российских ресурсов

Еврокомиссия
Фон дер Ляен призывает Европу продемонстрировать устойчивость
Read in English
Читати українською

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призывает членов ЕС не допустить стратегической ошибки в отношениях с Россией. По ее словам, Европа не имеет права сдерживать рост цен на энергоносители, вернувшись к российскому ископаемому топливу.

Главные тезисы

  • Европейские власти разрабатывают сценарии снижения цен на энергоносители.
  • Брюссель настроен усиливать санкционное давление на Россию, а не ослаблять.

С заявлением на этот счет глава Еврокомиссии выступила во время речи в Европейском парламенте.

По словам Фон дер Ляен, официальный Брюссель уже работает над сценариями понижения цен на энергоносители.

В первую очередь речь идет о более эффективном использовании соглашений о покупке электроэнергии, мерах государственной помощи и субсидии или ограничении цен на газ.

В сложившейся кризисной ситуации некоторые считают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

Что важно понимать, еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул, что официальный Брюссель будет добиваться пролонгирования и усиления санкционного давления на Кремль.

По его словам, прежде всего речь идет о применении ценового потолка G7 и последующего введения запрета на морские услуги для российских танкеров.

Цены на нефть снова упали ниже 100 долл. за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров анонсировал рекордное количество мультикоптеров для ВСУ
Михаил Федоров
Федоров обещает усиливать украинское войско
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обещает "трагический конец" для Путина и России
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?