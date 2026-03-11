Европа настроена переживаемый энергокризис без российских ресурсов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призывает членов ЕС не допустить стратегической ошибки в отношениях с Россией. По ее словам, Европа не имеет права сдерживать рост цен на энергоносители, вернувшись к российскому ископаемому топливу.
Главные тезисы
- Европейские власти разрабатывают сценарии снижения цен на энергоносители.
- Брюссель настроен усиливать санкционное давление на Россию, а не ослаблять.
С заявлением на этот счет глава Еврокомиссии выступила во время речи в Европейском парламенте.
По словам Фон дер Ляен, официальный Брюссель уже работает над сценариями понижения цен на энергоносители.
В первую очередь речь идет о более эффективном использовании соглашений о покупке электроэнергии, мерах государственной помощи и субсидии или ограничении цен на газ.
Что важно понимать, еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул, что официальный Брюссель будет добиваться пролонгирования и усиления санкционного давления на Кремль.
По его словам, прежде всего речь идет о применении ценового потолка G7 и последующего введения запрета на морские услуги для российских танкеров.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-