Европа настроена переживаемый энергокризис без российских ресурсов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призывает членов ЕС не допустить стратегической ошибки в отношениях с Россией. По ее словам, Европа не имеет права сдерживать рост цен на энергоносители, вернувшись к российскому ископаемому топливу.

С заявлением на этот счет глава Еврокомиссии выступила во время речи в Европейском парламенте.

По словам Фон дер Ляен, официальный Брюссель уже работает над сценариями понижения цен на энергоносители.

В первую очередь речь идет о более эффективном использовании соглашений о покупке электроэнергии, мерах государственной помощи и субсидии или ограничении цен на газ.

В сложившейся кризисной ситуации некоторые считают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

Что важно понимать, еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул, что официальный Брюссель будет добиваться пролонгирования и усиления санкционного давления на Кремль.

По его словам, прежде всего речь идет о применении ценового потолка G7 и последующего введения запрета на морские услуги для российских танкеров.