Європа повинна зосередитися на підтримці України — генерал Годжес

Росія перебуває у стані війни з Європою. Таку заяву зробив колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі, відставний генерал Бен Годжес.
Головні тези:
- Для захисту від ворожих дій Росії, Європі потрібно активно підтримувати Україну та зміцнювати її оборонні можливості.
- Бен Годжес вважає, що Росія знаходиться у стані війни з Європою, навіть якщо це не визнавано офіційно.
- Генерал закликає Європу не скиглити, а діяти.
Не скигліть, а допомагайте Україні — Годжес звернувся до Європи
За словами Годжеса, описувати дії Росії як "гібридну війну" є оманливим. Такий опис не відображає масштабів ворожих дій з боку Москви.
На думку відставного генерала, Росія хоче, щоб Європа припинила надавати підтримку України.
Він зазначив, що Європа повинна зосередитися на підтримці України та зміцненні її оборонних можливостей. Годжес переконаний, що Європа цілком здатна захистити себе:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-