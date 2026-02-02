Європа повинна зосередитися на підтримці України — генерал Годжес
Європа повинна зосередитися на підтримці України — генерал Годжес

Росія перебуває у стані війни з Європою. Таку заяву зробив колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі, відставний генерал Бен Годжес.

  • Для захисту від ворожих дій Росії, Європі потрібно активно підтримувати Україну та зміцнювати її оборонні можливості.
  • Бен Годжес вважає, що Росія знаходиться у стані війни з Європою, навіть якщо це не визнавано офіційно.
  • Генерал закликає Європу не скиглити, а діяти.

Не скигліть, а допомагайте Україні — Годжес звернувся до Європи

Росія абсолютно перебуває у стані війни з Європою, навіть якщо ми цього не визнаємо або не хочемо в це вірити, — заявив він на конференції в норвезькому Осло.

За словами Годжеса, описувати дії Росії як "гібридну війну" є оманливим. Такий опис не відображає масштабів ворожих дій з боку Москви.

На думку відставного генерала, Росія хоче, щоб Європа припинила надавати підтримку України.

Доки ми не зможемо покарати росіян за те, що вони роблять, це буде тривати щодня.

Бен Годжес

Бен Годжес

Ексгенерал США

Він зазначив, що Європа повинна зосередитися на підтримці України та зміцненні її оборонних можливостей. Годжес переконаний, що Європа цілком здатна захистити себе:

Будь ласка, припиніть скиглити. Чому так багато нарікань на те, що, якщо США підуть, то що ми будемо робити? Будь ласка, протистійте моєму президенту (Дональду Трампу — ред.). Змусьте нас нести відповідальність. Змусьте нас виконувати наші обіцянки.

