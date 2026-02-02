Європа повинна зосередитися на підтримці України — генерал Годжес

Росія перебуває у стані війни з Європою. Таку заяву зробив колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі, відставний генерал Бен Годжес.

Не скигліть, а допомагайте Україні — Годжес звернувся до Європи

Росія абсолютно перебуває у стані війни з Європою, навіть якщо ми цього не визнаємо або не хочемо в це вірити, — заявив він на конференції в норвезькому Осло. Поширити

За словами Годжеса, описувати дії Росії як "гібридну війну" є оманливим. Такий опис не відображає масштабів ворожих дій з боку Москви.

На думку відставного генерала, Росія хоче, щоб Європа припинила надавати підтримку України.

Доки ми не зможемо покарати росіян за те, що вони роблять, це буде тривати щодня. Бен Годжес Ексгенерал США

Він зазначив, що Європа повинна зосередитися на підтримці України та зміцненні її оборонних можливостей. Годжес переконаний, що Європа цілком здатна захистити себе: