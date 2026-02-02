Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины — генерал Годжес

Пожалуйста, прекратите стенать. Почему так много нареканий на то, что если США уйдут, то что мы будем делать? Пожалуйста, противостойте моему президенту (Дональду Трампу — ред.). Вынудите нас нести ответственность. Вынудите нас выполнять наши обещания.