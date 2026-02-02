Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины — генерал Годжес
Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины — генерал Годжес

Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины — генерал Годжес
Источник:  The Guardian

Россия находится в состоянии войны с Европой. Такое заявление сделал бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе, отставной генерал Бен Годжес.

Главные тезисы

  • Европе необходимо активно поддерживать Украину для защиты от враждебных действий России, заявил бывший генерал США Бен Годжес.
  • Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если это не признано официально, по словам Годжеса.

Не стенайте, а помогайте Украине — Годжес обратился в Европу

Россия абсолютно находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить, заявил он на конференции в норвежском Осло.

По словам Годжеса, описывать действия России как "гибридную войну" обманчиво. Такое описание не отражает масштабов враждебных действий со стороны Москвы.

По мнению отставного генерала, Россия хочет, чтобы Европа перестала оказывать поддержку Украине.

Пока мы не сможем наказать россиян за то, что они делают, это будет продолжаться каждый день.

Бен Годжес

Бен Годжес

Эксгенерал США

Он отметил, что Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины и укреплении ее оборонных возможностей. Годжес убежден, что Европа вполне способна защитить себя.

Пожалуйста, прекратите стенать. Почему так много нареканий на то, что если США уйдут, то что мы будем делать? Пожалуйста, противостойте моему президенту (Дональду Трампу — ред.). Вынудите нас нести ответственность. Вынудите нас выполнять наши обещания.

