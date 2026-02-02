Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины — генерал Годжес

Россия находится в состоянии войны с Европой. Такое заявление сделал бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе, отставной генерал Бен Годжес.
Главные тезисы
- Европе необходимо активно поддерживать Украину для защиты от враждебных действий России, заявил бывший генерал США Бен Годжес.
- Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если это не признано официально, по словам Годжеса.
Не стенайте, а помогайте Украине — Годжес обратился в Европу
По словам Годжеса, описывать действия России как "гибридную войну" обманчиво. Такое описание не отражает масштабов враждебных действий со стороны Москвы.
По мнению отставного генерала, Россия хочет, чтобы Европа перестала оказывать поддержку Украине.
Он отметил, что Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины и укреплении ее оборонных возможностей. Годжес убежден, что Европа вполне способна защитить себя.
