Європа знайшла спосіб допомогти Україні на тлі припинення військової допомоги США
Категорія
Світ
Дата публікації

Європа знайшла спосіб допомогти Україні на тлі припинення військової допомоги США

зброя
Джерело:  Bloomberg

За даними Bloomberg, європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо США відмовляться від подальшої допомоги.

Головні тези:

  • Європа розглядає можливість купівлі американської зброї для надання підтримки Україні у випадку припинення військової допомоги США.
  • План полягає у закупівлі більше американських систем для подальшої поставки в Україну, якщо США припинять цю практику.

Європа купуватиме зброю для України у США

Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну.

Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.

Як відзначили співрозмовники Bloomberg, пропозиція, яка завойовує все більше довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну.

Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю в Україну, то це зробить Європа. Це допомогло б Україні стримати наступ Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, змусивши його серйозно поставитися до припинення вогню. І якщо європейці зможуть переконати Трампа продовжувати надавати розвідувальні дані Україні, президент Володимир Зеленський, можливо, зможе протриматися.

Співрозмовники видання заявили, що очікують від США продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Короткочасне припинення цієї співпраці створило оперативні проблеми для Києва, але також викликало ширші побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з подібним ставленням у майбутньому.

Експерти кажуть, що постачання зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат США буде боротися за повернення викрадених Росією українських дітей
дитина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат США схвалить жорсткі санкції проти Росії — за яких умов
Сенат
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угода про надра. Україна та США офіційно запустили роботу Фонду реконструкції
Юлія Свириденко
Фонд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?