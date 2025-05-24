Європа знайшла спосіб допомогти Україні на тлі припинення військової допомоги США

За даними Bloomberg, європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо США відмовляться від подальшої допомоги.
Головні тези:
- Європа розглядає можливість купівлі американської зброї для надання підтримки Україні у випадку припинення військової допомоги США.
- План полягає у закупівлі більше американських систем для подальшої поставки в Україну, якщо США припинять цю практику.
Європа купуватиме зброю для України у США
Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну.
Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.
Як відзначили співрозмовники Bloomberg, пропозиція, яка завойовує все більше довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну.
Співрозмовники видання заявили, що очікують від США продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Короткочасне припинення цієї співпраці створило оперативні проблеми для Києва, але також викликало ширші побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з подібним ставленням у майбутньому.
Експерти кажуть, що постачання зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти.
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