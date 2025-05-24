Європа знайшла спосіб допомогти Україні на тлі припинення військової допомоги США

За даними Bloomberg, європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо США відмовляться від подальшої допомоги.

Європа купуватиме зброю для України у США

Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну.

Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.

Як відзначили співрозмовники Bloomberg, пропозиція, яка завойовує все більше довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну.

Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю в Україну, то це зробить Європа. Це допомогло б Україні стримати наступ Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, змусивши його серйозно поставитися до припинення вогню. І якщо європейці зможуть переконати Трампа продовжувати надавати розвідувальні дані Україні, президент Володимир Зеленський, можливо, зможе протриматися. Поширити

Співрозмовники видання заявили, що очікують від США продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Короткочасне припинення цієї співпраці створило оперативні проблеми для Києва, але також викликало ширші побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з подібним ставленням у майбутньому.