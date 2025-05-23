Угода про надра. Україна та США офіційно запустили роботу Фонду реконструкції
Категорія
Економіка
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Угода про надра. Україна та США офіційно запустили роботу Фонду реконструкції

Юлія Свириденко
Фонд

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. Він офіційно запущений.

Головні тези:

  • Україна та США запустили Фонд реконструкції в межах угоди про надра, яка стосується 57 мінералів.
  • Угода про надра була ратифікована Верховною Радою України та отримала підтримку від американського президента та держсекретаря.
  • Для співпраці у рамках угоди будуть укладені технічні угоди, які міститимуть деталі співпраці між країнами.

Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції

Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко 23 травня.

Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі Девіс. Фонд офіційно запущено!

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України

У ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин й вона стосується 57 мінералів. Зокрема підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній, "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

8 травня Верховна рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США.

Перед цим стало відомо, що парламентський комітет міжнародної політики повторно голосував за рішення про винесення ратифікації угоди про надра до ВР. До тексту рішення додали правку, в якій вказано, що "народні депутати не бачили текст двох технічних угод та не несуть за них відповідальність".

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