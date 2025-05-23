Угода про надра. Україна та США офіційно запустили роботу Фонду реконструкції

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. Він офіційно запущений.

Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції

Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко 23 травня.

Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі Девіс. Фонд офіційно запущено! Юлія Свириденко Перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025

У ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин й вона стосується 57 мінералів. Зокрема підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній, "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

8 травня Верховна рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США.