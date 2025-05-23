Угода про надра. Україна та США офіційно запустили роботу Фонду реконструкції

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. Він офіційно запущений.
Головні тези:
- Україна та США запустили Фонд реконструкції в межах угоди про надра, яка стосується 57 мінералів.
- Угода про надра була ратифікована Верховною Радою України та отримала підтримку від американського президента та держсекретаря.
- Для співпраці у рамках угоди будуть укладені технічні угоди, які міститимуть деталі співпраці між країнами.
Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції
Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко 23 травня.
On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025
Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83
У ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин й вона стосується 57 мінералів. Зокрема підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній, "технічній угоді".
Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".
8 травня Верховна рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США.
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