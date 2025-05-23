Соглашение о недрах. Украина и США официально запустили работу Фонда реконструкции
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Экономика
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Соглашение о недрах. Украина и США официально запустили работу Фонда реконструкции

Юлия Свириденко
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Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры по запуску Фонда реконструкции в рамках соглашения о недрах. Он официально запущен.

Главные тезисы

  • Запуск Фонда реконструкции в рамках соглашения о недрах между Украиной и США.
  • Соглашение касается 57 минералов и устанавливает политические параметры сотрудничества.

Украина и США официально запустили Фонд реконструкции

Об этом сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко 23 мая.

Последний шаг — дипломатическая нота от Соединенных Штатов, которая я лично получила сегодня утром от временно поверенной в делах США Джули Дэвис.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Первая вицепремьер — министерша экономики Украины

В ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых и касается 57 минералов. В частности, подписанный в Вашингтоне документ устанавливает политические параметры сотрудничества. В то же время многие детали будут прописаны в следующем, "техническом соглашении".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения о недрах "защитит" инвестиции США и финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву. По его мнению, соглашение "возможно" будет способствовать прекращению войны РФ против Украины. Госсекретарь США Марко Рубио также назвал соглашение "шагом к прекращению войны".

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о недрах между Украиной и США.

Перед этим стало известно, что парламентский комитет международной политики повторно голосовал за решение о вынесении ратификации соглашения о недрах в ВР.

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