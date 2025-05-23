Соглашение о недрах. Украина и США официально запустили работу Фонда реконструкции

Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры по запуску Фонда реконструкции в рамках соглашения о недрах. Он официально запущен.

Украина и США официально запустили Фонд реконструкции

Об этом сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко 23 мая.

Последний шаг — дипломатическая нота от Соединенных Штатов, которая я лично получила сегодня утром от временно поверенной в делах США Джули Дэвис. Юлия Свириденко Первая вицепремьер — министерша экономики Украины

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025

В ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых и касается 57 минералов. В частности, подписанный в Вашингтоне документ устанавливает политические параметры сотрудничества. В то же время многие детали будут прописаны в следующем, "техническом соглашении".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения о недрах "защитит" инвестиции США и финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву. По его мнению, соглашение "возможно" будет способствовать прекращению войны РФ против Украины. Госсекретарь США Марко Рубио также назвал соглашение "шагом к прекращению войны".

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о недрах между Украиной и США.