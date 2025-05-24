Европа нашла способ помочь Украине на фоне прекращения военной помощи США
Категория
Мир
Дата публикации

Европа нашла способ помочь Украине на фоне прекращения военной помощи США

оружие
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Источник:  Bloomberg

По данным Bloomberg, европейские лидеры рассматривают вариант покупки американского оружия для снабжения его Украиной, если США откажутся от дальнейшей помощи.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры рассматривают вариант закупки американского оружия для снабжения Украины при прекращении военной помощи со стороны США.
  • План заключается в поддержке Украины путем закупки американских систем для последующей поставки в страну.
  • Европа не имеет достаточных запасов оружия для обеспечения Украины, что требует иных мер для поддержки страны в случае отказа США.

Европа будет покупать оружие для Украины у США

У Европы нет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину.

В то же время становится ясно, что США больше не будут поставлять Украине оружие и отвергли призывы Европы ужесточить санкции против России, чтобы заставить его согласиться на немедленное прекращение огня.

Как отметили собеседники Bloomberg, предложение, которое завоевывает все большее доверие, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

Идея состоит в том, что если Трамп откажется отправлять американское оружие в Украину, то это сделает Европа. Это помогло бы Украине сдержать наступление России и могло оказать новое давление на Путина, заставив его серьезно отнестись к прекращению огня. И если европейцы смогут убедить Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные Украине, президент Владимир Зеленский, возможно, сможет продержаться.

Собеседники издания заявили, что ожидают от США продолжения обмена разведывательной информацией с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Краткое прекращение этого сотрудничества создало оперативные проблемы для Киева, но также вызвало более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с подобным отношением в будущем.

Эксперты говорят, что поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные бывшим президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и что Европа будет пытаться выработать достаточное количество оружия, чтобы восполнить этот пробел. Путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты.

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