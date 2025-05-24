Европа нашла способ помочь Украине на фоне прекращения военной помощи США

По данным Bloomberg, европейские лидеры рассматривают вариант покупки американского оружия для снабжения его Украиной, если США откажутся от дальнейшей помощи.
Главные тезисы
- Европейские лидеры рассматривают вариант закупки американского оружия для снабжения Украины при прекращении военной помощи со стороны США.
- План заключается в поддержке Украины путем закупки американских систем для последующей поставки в страну.
- Европа не имеет достаточных запасов оружия для обеспечения Украины, что требует иных мер для поддержки страны в случае отказа США.
Европа будет покупать оружие для Украины у США
У Европы нет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину.
В то же время становится ясно, что США больше не будут поставлять Украине оружие и отвергли призывы Европы ужесточить санкции против России, чтобы заставить его согласиться на немедленное прекращение огня.
Как отметили собеседники Bloomberg, предложение, которое завоевывает все большее доверие, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.
Собеседники издания заявили, что ожидают от США продолжения обмена разведывательной информацией с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Краткое прекращение этого сотрудничества создало оперативные проблемы для Киева, но также вызвало более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с подобным отношением в будущем.
Эксперты говорят, что поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные бывшим президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и что Европа будет пытаться выработать достаточное количество оружия, чтобы восполнить этот пробел. Путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты.
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