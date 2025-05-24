Европа нашла способ помочь Украине на фоне прекращения военной помощи США

По данным Bloomberg, европейские лидеры рассматривают вариант покупки американского оружия для снабжения его Украиной, если США откажутся от дальнейшей помощи.

Европа будет покупать оружие для Украины у США

У Европы нет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину.

В то же время становится ясно, что США больше не будут поставлять Украине оружие и отвергли призывы Европы ужесточить санкции против России, чтобы заставить его согласиться на немедленное прекращение огня.

Как отметили собеседники Bloomberg, предложение, которое завоевывает все большее доверие, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

Идея состоит в том, что если Трамп откажется отправлять американское оружие в Украину, то это сделает Европа. Это помогло бы Украине сдержать наступление России и могло оказать новое давление на Путина, заставив его серьезно отнестись к прекращению огня. И если европейцы смогут убедить Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные Украине, президент Владимир Зеленский, возможно, сможет продержаться. Поделиться

Собеседники издания заявили, что ожидают от США продолжения обмена разведывательной информацией с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Краткое прекращение этого сотрудничества создало оперативные проблемы для Киева, но также вызвало более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с подобным отношением в будущем.