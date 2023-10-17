Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро

17 жовтня Європейський парламент на офіційному рівні проголосував за ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
Україна отримає рекордні 50 млрд євро
Варто звернути увагу на те, що це рішення підтримали 512 європарлментарів, ще 45 проголосували "проти" і 63 утрималися.
Окрім того, повідомляється, що перемовини з країнами-членами блоку можуть стартувати після того, як Рада Євросоюзу узгодить спільну позицію.
Що важливо розуміти, одна з найважливіших вимог керівництва Європарламенту – це використання заморожених російських активів для відбудови України.
Ба більше, це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні.
Також офіційний Брюссель вимагає, щоб фінансування не отримали компанії з олігархічним впливом.
Чому зменшується фінансова підтримка України з боку партнерів
За словами глави Мінфіну України Сергія Марченка, офіційному Києву стає дедалі важче отримати фінансову підтримку від партнерів, оскільки в багатьох країнах-партнерах починається виборчий сезон.
Окрім того, міжнародна спільнота втомилася від російсько-української війни та усіх проблем, які з нею пов’язані.
Очільник Мінфіну звертає увагу на те, що геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах" зменшують бажання урядів підтримувати Україну.
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