Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро

17 жовтня Європейський парламент на офіційному рівні проголосував за ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Україна отримає рекордні 50 млрд євро

Варто звернути увагу на те, що це рішення підтримали 512 європарлментарів, ще 45 проголосували "проти" і 63 утрималися.

Окрім того, повідомляється, що перемовини з країнами-членами блоку можуть стартувати після того, як Рада Євросоюзу узгодить спільну позицію.

Мовиться про новий інструмент Ukraine Facility, на який закладають 50 млрд євро на 2024-2027 роки у вигляді грантів та позик на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України. Таку пропозицію внесла Єврокомісія у червні 2023 року, - зазначається на сайті Європарламенту. Поширити

Що важливо розуміти, одна з найважливіших вимог керівництва Європарламенту – це використання заморожених російських активів для відбудови України.

Ба більше, це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні.

Також офіційний Брюссель вимагає, щоб фінансування не отримали компанії з олігархічним впливом.

Чому зменшується фінансова підтримка України з боку партнерів

За словами глави Мінфіну України Сергія Марченка, офіційному Києву стає дедалі важче отримати фінансову підтримку від партнерів, оскільки в багатьох країнах-партнерах починається виборчий сезон.

Окрім того, міжнародна спільнота втомилася від російсько-української війни та усіх проблем, які з нею пов’язані.

Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, - розповів Сергій Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду та засідання Світового банку в Марракеші. Поширити

Очільник Мінфіну звертає увагу на те, що геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах" зменшують бажання урядів підтримувати Україну.