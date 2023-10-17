Европарламент поддержал выделение Украине 50 млрд евро

17 октября Европейский парламент на официальном уровне проголосовал за инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Украина получит рекордные 50 млрд евро
Следует обратить внимание на то, что это решение поддержали 512 европарлментариев, еще 45 проголосовали "против" и 63 воздержались.
Кроме того, сообщается, что переговоры со странами-членами блока могут стартовать после того, как Совет Евросоюза согласует общую позицию.
Что важно понимать, одно из важнейших требований руководства Европарламента – использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Более того, это также предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений в использовании европейских средств в Украине.
Официальный Брюссель требует, чтобы финансирование не получило компании с олигархическим влиянием.
Почему уменьшается финансовая поддержка Украины со стороны партнеров
По словам главы Минфина Сергея Марченко, официальному Киеву становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров, поскольку во многих странах-партнерах начинается избирательный сезон.
Кроме того, международное сообщество устало от российско-украинской войны и всех проблем, связанных с ней.
Глава Минфина обращает внимание на то, что геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах "снижают желание правительств поддерживать Украину".
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