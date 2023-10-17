Европарламент поддержал выделение Украине 50 млрд евро

17 октября Европейский парламент на официальном уровне проголосовал за инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Украина получит рекордные 50 млрд евро

Следует обратить внимание на то, что это решение поддержали 512 европарлментариев, еще 45 проголосовали "против" и 63 воздержались.

Кроме того, сообщается, что переговоры со странами-членами блока могут стартовать после того, как Совет Евросоюза согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и ссуд на поддержку восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года, - сообщается на сайте Европарламента. Поделиться

Что важно понимать, одно из важнейших требований руководства Европарламента – использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Более того, это также предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений в использовании европейских средств в Украине.

Официальный Брюссель требует, чтобы финансирование не получило компании с олигархическим влиянием.

Почему уменьшается финансовая поддержка Украины со стороны партнеров

По словам главы Минфина Сергея Марченко, официальному Киеву становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров, поскольку во многих странах-партнерах начинается избирательный сезон.

Кроме того, международное сообщество устало от российско-украинской войны и всех проблем, связанных с ней.

Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, – рассказал Сергей Марченко в кулуарах Международного валютного фонда и заседания Всемирного банка в Марракеше. Поделиться

Глава Минфина обращает внимание на то, что геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах "снижают желание правительств поддерживать Украину".