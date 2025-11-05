Європарламент вимагатиме санкцій проти Угорщини

Комітет Європарламенту з громадянських свобод врешті підтримав другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7. Вона була ініційована щодо Угорщини ще 7 років через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.
Головні тези:
- ЄС не може ігнорувати той факт, що Угорщина більше не є демократією.
- ЄП навіть може закликати Єврокомісію ініціювати позов проти Угорщини до Суду Євросоюзу.
Угорщина може потрапити під нові санкції
Офіційний Брюссель дедалі більше дратується через порушення європейських цінностей з боку команди угорського лідера Віктора Орбана.
Критичний для Угорщини звіт мають намір обговорити уже 24-27 листопада. Окрім того, планується невідкладне голосування за відповідну резолюцію на основі звіту.
Насамперед депутати Європарламенту збираються закликати Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а також схилити Єврокомісію до нових юридичних механізмів тиску.
Окрім того, в документі вказано, що ситуація в Угорщині становить загрозу для всіх цінностей Євросоюзу та його правопорядку. Ба більше, вона стає дедалі гіршою.
На цьому тлі євродепутати дійшли висновку, що Угорщина вже не є демократією, а перетворилася на "гібридний режим електоральної автократії".
