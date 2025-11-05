Європарламент вимагатиме санкцій проти Угорщини

Комітет Європарламенту з громадянських свобод врешті підтримав другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7. Вона була ініційована щодо Угорщини ще 7 років через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.

Угорщина може потрапити під нові санкції

Офіційний Брюссель дедалі більше дратується через порушення європейських цінностей з боку команди угорського лідера Віктора Орбана.

Критичний для Угорщини звіт мають намір обговорити уже 24-27 листопада. Окрім того, планується невідкладне голосування за відповідну резолюцію на основі звіту.

Насамперед депутати Європарламенту збираються закликати Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а також схилити Єврокомісію до нових юридичних механізмів тиску.

Європарламент... висловлює глибокий жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла занепаду демократії, верховенства права та основних прав в Угорщині, — мовиться у звіті. Поширити

Окрім того, в документі вказано, що ситуація в Угорщині становить загрозу для всіх цінностей Євросоюзу та його правопорядку. Ба більше, вона стає дедалі гіршою.