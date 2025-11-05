Европарламент потребует санкций против Венгрии

Комитет Европарламента по гражданским свободам наконец поддержал второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7. Она была инициирована в отношении Венгрии еще 7 лет из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Венгрия может попасть под новые санкции

Официальный Брюссель все больше раздражается из-за нарушения европейских ценностей со стороны команды венгерского лидера Виктора Орбана.

Критический для Венгрии отчет намерен обсудить уже 24-27 ноября. Кроме того, планируется безотлагательное голосование за соответствующую резолюцию на основе отчета.

Прежде всего епутаты Европарламента собираются призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, а также склонить Еврокомиссию к новым юридическим механизмам давления.

Европарламент... выражает глубокое сожаление по поводу того, что отсутствие решительных действий со стороны Комиссии и Совета способствовало упадку демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии, — сказано в отчете. Поделиться

Кроме того, в документе указано, что ситуация в Венгрии представляет угрозу всем ценностям Евросоюза и его правопорядку. Более того, она становится все хуже.