Европарламент потребует санкций против Венгрии

Комитет Европарламента по гражданским свободам наконец поддержал второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7. Она была инициирована в отношении Венгрии еще 7 лет из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.
Главные тезисы
- ЕС не может игнорировать тот факт, что Венгрия больше не является демократией.
- ЕП даже может призвать Еврокомиссию инициировать иск против Венгрии в Суд Евросоюза.
Венгрия может попасть под новые санкции
Официальный Брюссель все больше раздражается из-за нарушения европейских ценностей со стороны команды венгерского лидера Виктора Орбана.
Критический для Венгрии отчет намерен обсудить уже 24-27 ноября. Кроме того, планируется безотлагательное голосование за соответствующую резолюцию на основе отчета.
Прежде всего епутаты Европарламента собираются призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, а также склонить Еврокомиссию к новым юридическим механизмам давления.
Кроме того, в документе указано, что ситуация в Венгрии представляет угрозу всем ценностям Евросоюза и его правопорядку. Более того, она становится все хуже.
На этом фоне евродепутаты пришли к выводу, что Венгрия больше не демократия, а превратилась в "гибридный режим электоральной автократии".
