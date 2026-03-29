Європарламент закликає ЄС не допустити участі РФ у Венеційській бієнале
Джерело:  Euronews

Депутати Європейського парламенту закликали офіційний Брюссель не допустити участі країни-агресорки Росії у Венеційській бієнале. Це звернення уже направили до очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Міністерства закордонних справ Кіпру, який головує в Раді ЄС, глави зовнішньополітичної служби ЄС Каї Каллас та низки інших високопосадовців.

Головні тези:

  • Україна вже висловила вдячність депутатам Європарламенту за їхню моральну чіткість і принципову позицію.
  • Відкриття російського павільйону "підвищить престиж і надасть легітимності" країні-агресорці.

На переконання європейських депутатів, "довіра до Європейського Союзу буде підірвана", якщо він не завадить участі Росії у 61-й Венеціанській бієнале.

Саме тому вони закликають керівництво блоку вжити "негайних і рішучих заходів" для вирішення цієї проблеми, пише Euronews.

На тлі останніх подій євродепутати почали критикувати рішення організаторів бієнале знову прийняти Росію.

Вони вкотре звертають увагу світу на те, що "українські міста бомбардуються, гинуть цивільні особи, а українська культурна спадщина систематично знищується" саме через регулярні російські атаки.

За жодних обставин не можна дозволяти Росії — державі, на яку накладено широкі санкції Європейського Союзу, — брати участь у заході, що фінансується європейськими платниками податків, — мовиться у зверненні євродепутатів.

Як вважають підписанти цього документу, відкриття російського павільйону "підвищить престиж і надасть легітимності" країні, яка "втратила їх через свої дії (в Україні)".

