Европарламент призывает ЕС не допустить участия РФ в Венецианской биеннале
Категория
Культура
Дата публикации

фон дер Ляен
Читати українською
Источник:  Euronews

Депутаты Европейского парламента призвали официальный Брюссель не допустить участия страны-агрессорки России в Венецианской биеннале. Это обращение уже направили главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, председательствующий в Совете ЕС, Министерству иностранных дел Кипра, главе внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.

Главные тезисы

  • Украина выразила благодарность депутатам Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.
  • Открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране-агрессорке.

Венецианская биеннале должна пройти без участия РФ

По убеждению европейских депутатов, "доверие к Европейскому Союзу будет подорвано", если он не помешает участию России в 61-й Венецианской биеннале.

Именно поэтому они призывают руководство блока принять "немедленные и решительные меры" для решения этой проблемы, пишет Euronews.

На фоне последних событий евродепутаты начали критиковать решение организаторов биеннале снова принять Россию.

Они в очередной раз обращают внимание мира на то, что "украинские города бомбят, погибают гражданские лица, а украинское культурное наследие систематически уничтожается" именно из-за регулярных российских атак.

Ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать России — государству, на которое наложены широкие санкции Европейского Союза, — участвовать в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками, — сказано в обращении евродепутатов.

Как считают подписанты этого документа, открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране, которая "потеряла их из-за своих действий (в Украине)".

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?