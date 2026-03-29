Европарламент призывает ЕС не допустить участия РФ в Венецианской биеннале

Депутаты Европейского парламента призвали официальный Брюссель не допустить участия страны-агрессорки России в Венецианской биеннале. Это обращение уже направили главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, председательствующий в Совете ЕС, Министерству иностранных дел Кипра, главе внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.
Главные тезисы
- Украина выразила благодарность депутатам Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.
- Открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране-агрессорке.
Венецианская биеннале должна пройти без участия РФ
По убеждению европейских депутатов, "доверие к Европейскому Союзу будет подорвано", если он не помешает участию России в 61-й Венецианской биеннале.
Именно поэтому они призывают руководство блока принять "немедленные и решительные меры" для решения этой проблемы, пишет Euronews.
На фоне последних событий евродепутаты начали критиковать решение организаторов биеннале снова принять Россию.
Они в очередной раз обращают внимание мира на то, что "украинские города бомбят, погибают гражданские лица, а украинское культурное наследие систематически уничтожается" именно из-за регулярных российских атак.
Как считают подписанты этого документа, открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране, которая "потеряла их из-за своих действий (в Украине)".
