Європарламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони. Які саме

Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку. Про це йдеться в ухваленій 9 жовтня на пленарному засіданні ЄП резолюції щодо демократичного відступу та загроз політичному плюралізму в Грузії.

Європарламент прийняв важливу резолюцію щодо Грузії

Документ прийнято 495 голосами, проти проголосували 73 євродепутати, 86 утрималися.

Європейський парламент… рішуче засуджує ухвалення закону про «прозорість закордонного впливу» та закону щодо «родинних цінностей та захисту підлітків», а також зміни до виборчого законодавства; вважає, що ці акти є несумісними з цінностями ЄС та демократичними принципами, суперечать амбіціям Грузії щодо членства в ЄС, шкодять міжнародній репутації Грузії та ставлять під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

Депутати підкреслили: якщо антидемократичне законодавство не буде відкликане, це унеможливить досягнення прогресу у відносинах між Грузією і ЄС.

У ЄП висловили жаль з приводу того, що Грузія, яка свого часу очолювала демократичний процес на шляху євроатлантичної інтеграції, почала відхід від демократичних принципів.

У резолюції наголошується, що повага свободи висловлювань та медіа, свобода асоціацій та мирних зібрань закріплені в грузинській Конституції.

Європейський парламент очікує, що «Грузинська мрія» (керівна партія — ред.) буде поважати волю та вільний вибір народу Грузії під час майбутніх парламентських виборів та передасть владу мирним шляхом у разі поразки; вимагає, щоб «Грузинська мрія» та її лідери негайно зупинили насильство, залякування, поширення мови ненависті, переслідування та репресії щодо опозиції, громадянського суспільства та незалежних медіа. Поширити

Депутати підкреслили: якщо у Грузії не будуть створені умови для вільних та справедливих парламентських виборів, ЄС має розглянути можливість тимчасового призупинення безвізового режиму для громадян Грузії.

Європарламент твердо переконаний, що наступні вибори будуть вирішальними для визначення майбутнього демократичного розвитку Грузії та для її геополітичного вибору, а також для її здатності досягати прогресу щодо статусу країни-кандидата на членство в ЄС; вважає, що результати виборів в Грузії мають дозволити країні повернутися до її прозахідного демократичного порядку денного, імплементувати необхідні реформи та розпочати з ЄС переговори про членство.

Депутати підтвердили рішучу підтримку законним європейським прагненням народу Грузії та закликають ЄС і країни-члени притягнути до відповідальності та накласти санкції на всіх причетних до підриву демократії в Грузії, актів насильства проти політичних опонентів керівної влади та учасників мирних протестів, а також щодо тих, хто продовжує поширювати дезінформацію антизахідного спрямування.

Окремим пунктом у резолюції міститься заклик до грузинської влади звільнити з в’язниці колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

В ЄС почали ігнорувати грузинську владу

Про це заявив посол ЄС в Грузії Павел Герчинський.

Уже в червні поточного року ми мали внутрішнє обговорення з нашими державами-членами про те, як підійти до ставлення влади Грузії, яке ми розглядаємо, як недружнє до ЄС. Також ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та конспірологічної теорії, і вирішили на рівні ЄС не мати жодних контактів високого рівня з чинною владою Грузії. Поширити

Саме тому в останні місяці не було візитів високого рівня до Грузії, не було зустрічей на високому рівні з представниками влади Грузії у Брюсселі. Ще раз повторюю, інституції Євросоюзу вирішили призупинити всі зустрічі високого рівня з представниками влади Грузії.

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю Online.UA, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі.

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.