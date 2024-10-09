Европарламент призвал власти Грузии пересмотреть антидемократические законы. Какие именно
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Европарламент призвал власти Грузии пересмотреть антидемократические законы. Какие именно

Европарламент
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Источник:  Укринформ

Европейский парламент призвал власти Грузии пересмотреть антидемократические законы и вернуться на путь европейской интеграции и демократического развития. Об этом говорится в принятой 9 октября на пленарном заседании ЕП резолюции по демократическому отступлению и угрозам политического плюрализма в Грузии.

Главные тезисы

  • Европарламент выступил за пересмотр антидемократических законов в Грузии и возврат к европейским ценностям.
  • Демократическое развитие Грузии находится под угрозой из-за нового законодательства, противоречащего принципам ЕС.
  • ЕС готов временно приостановить безвизовый режим для Грузии в случае нестабильности и нарушения демократических принципов.
  • Уважение свободы СМИ и мирных собраний необходимо для восстановления демократии в Грузии.
  • Выборы в Грузии будут решающими для ее геополитического выбора и отношений с ЕС, считает Европарламент.

Европарламент принял важную резолюцию по Грузии

Документ принят 495 голосами, против проголосовали 73 евродепутата, 86 воздержались.

Европейский парламент… решительно осуждает принятие закона о «прозрачности зарубежного влияния» и закона о «семейных ценностях и защите подростков», а также изменения в избирательное законодательство; считает, что эти акты несовместимы с ценностями ЕС и демократическими принципами, противоречат амбициям Грузии по поводу членства в ЕС, вредят международной репутации Грузии и ставят под угрозу ее евроатлантическую интеграцию.

Депутаты подчеркнули: если антидемократическое законодательство не будет отозвано, это сделает невозможным достижение прогресса в отношениях между Грузией и ЕС.

В ЕП выразили сожаление по поводу того, что Грузия, возглавлявшая в свое время демократический процесс на пути евроатлантической интеграции, начала отход от демократических принципов.

В резолюции отмечается, что уважение свободы высказываний и СМИ, свобода ассоциаций и мирных собраний закреплены в грузинской Конституции.

Европейский парламент ожидает, что «Грузинская мечта» (руководящая партия — ред.) будет уважать свободу и свободный выбор народа Грузии на предстоящих парламентских выборах и передаст власть мирным путем в случае поражения; требует, чтобы «Грузинская мечта» и ее лидеры немедленно остановили насилие, запугивание, распространение языка ненависти, преследования и репрессии в отношении оппозиции, гражданского общества и независимых медиа.

Депутаты подчеркнули, что если в Грузии не будут созданы условия для свободных и справедливых парламентских выборов, ЕС должен рассмотреть возможность временной приостановки безвизового режима для граждан Грузии.

Европарламент твердо убежден, что следующие выборы будут решающими для определения будущего демократического развития Грузии и для ее геополитического выбора, а также для ее способности добиваться прогресса по статусу страны-кандидата на членство в ЕС; считает, что результаты выборов в Грузии должны позволить стране вернуться к ее прозападной демократической повестке, имплементировать необходимые реформы и начать с ЕС переговоры о членстве.

Депутаты подтвердили решительную поддержку законным европейским стремлениям народа Грузии и призывают ЕС и страны-члены привлечь к ответственности и наложить санкции на всех причастных к подрыву демократии в Грузии, актов насилия против политических оппонентов руководящей власти и участников мирных протестов, а также тех, кто продолжает распространять дезинформацию антизападного толка.

Отдельным пунктом в резолюции содержится призыв к грузинским властям освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

В ЕС начали игнорировать грузинские власти

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Уже в июне текущего года мы имели внутреннее обсуждение с нашими государствами-членами о том, как подойти к властям Грузии, которое мы рассматриваем, как недружественное к ЕС. Также мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и конспирологической теории, и решили на уровне ЕС не иметь никаких контактов высокого уровня с действующими властями Грузии.

Именно поэтому в последние месяцы не было визитов высокого уровня в Грузию, не было встреч на высоком уровне с представителями властей Грузии в Брюсселе. Еще раз повторяю, институты Евросоюза решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии.

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью Online.UA, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

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