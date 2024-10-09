Европарламент призвал власти Грузии пересмотреть антидемократические законы. Какие именно

Европейский парламент призвал власти Грузии пересмотреть антидемократические законы и вернуться на путь европейской интеграции и демократического развития. Об этом говорится в принятой 9 октября на пленарном заседании ЕП резолюции по демократическому отступлению и угрозам политического плюрализма в Грузии.
Главные тезисы
- Европарламент выступил за пересмотр антидемократических законов в Грузии и возврат к европейским ценностям.
- Демократическое развитие Грузии находится под угрозой из-за нового законодательства, противоречащего принципам ЕС.
- ЕС готов временно приостановить безвизовый режим для Грузии в случае нестабильности и нарушения демократических принципов.
- Уважение свободы СМИ и мирных собраний необходимо для восстановления демократии в Грузии.
- Выборы в Грузии будут решающими для ее геополитического выбора и отношений с ЕС, считает Европарламент.
Европарламент принял важную резолюцию по Грузии
Документ принят 495 голосами, против проголосовали 73 евродепутата, 86 воздержались.
Европейский парламент… решительно осуждает принятие закона о «прозрачности зарубежного влияния» и закона о «семейных ценностях и защите подростков», а также изменения в избирательное законодательство; считает, что эти акты несовместимы с ценностями ЕС и демократическими принципами, противоречат амбициям Грузии по поводу членства в ЕС, вредят международной репутации Грузии и ставят под угрозу ее евроатлантическую интеграцию.
Депутаты подчеркнули: если антидемократическое законодательство не будет отозвано, это сделает невозможным достижение прогресса в отношениях между Грузией и ЕС.
В ЕП выразили сожаление по поводу того, что Грузия, возглавлявшая в свое время демократический процесс на пути евроатлантической интеграции, начала отход от демократических принципов.
В резолюции отмечается, что уважение свободы высказываний и СМИ, свобода ассоциаций и мирных собраний закреплены в грузинской Конституции.
Депутаты подчеркнули, что если в Грузии не будут созданы условия для свободных и справедливых парламентских выборов, ЕС должен рассмотреть возможность временной приостановки безвизового режима для граждан Грузии.
Европарламент твердо убежден, что следующие выборы будут решающими для определения будущего демократического развития Грузии и для ее геополитического выбора, а также для ее способности добиваться прогресса по статусу страны-кандидата на членство в ЕС; считает, что результаты выборов в Грузии должны позволить стране вернуться к ее прозападной демократической повестке, имплементировать необходимые реформы и начать с ЕС переговоры о членстве.
Депутаты подтвердили решительную поддержку законным европейским стремлениям народа Грузии и призывают ЕС и страны-члены привлечь к ответственности и наложить санкции на всех причастных к подрыву демократии в Грузии, актов насилия против политических оппонентов руководящей власти и участников мирных протестов, а также тех, кто продолжает распространять дезинформацию антизападного толка.
Отдельным пунктом в резолюции содержится призыв к грузинским властям освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
В ЕС начали игнорировать грузинские власти
Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
Именно поэтому в последние месяцы не было визитов высокого уровня в Грузию, не было встреч на высоком уровне с представителями властей Грузии в Брюсселе. Еще раз повторяю, институты Евросоюза решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии.
Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии
По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью Online.UA, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.
Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.
Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
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