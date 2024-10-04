В ЕС приостанавливают встречи высокого уровня с властями Грузии. Что это значит

Институции Европейского Союза решили не проводить встречи высокого уровня с представителями властей Грузии.
Главные тезисы
- Европейский Союз приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии из-за недружественного отношения к европейским ценностям.
- Приостановка встреч может повлиять на шансы Грузии стать членом ЕС в случае установления однопартийного режима и нарушений прав человека.
- Посол ЕС подчеркнул, что Грузия рискует упустить возможность вступления в Евросоюз, если не будет придерживаться европейских принципов и стандартов.
- Выбор будущего правительства Грузии остается в руках грузинского народа, который должен определить, поддерживает ли он стремление страны к интеграции в Европейский Союз.
В ЕС начали игнорировать грузинскую власть
Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
Именно поэтому в последние месяцы не было визитов высокого уровня в Грузию, не было встреч на высоком уровне с представителями властей Грузии в Брюсселе. Еще раз повторяю, институты Евросоюза решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии.
Посол также добавил, что, если Грузия станет однопартийным государством, она никогда не сможет стать членом ЕС.
По его словам, выбор в руках грузинского народа — грузинский народ должен решить, какое правительство хочет иметь.
В случае, если это правительство будет заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, мы готовы со своей стороны работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что очередные парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года.
Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии
По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью Online.UA, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.
Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
Я думаю, в ближайшее время вероятность вторжения России в Грузию невелика. Поскольку почти все правительство пророссийское. Как показывает история, россияне любят физически оккупировать страны. Поэтому очень многое зависит от войны в Украине. Победа Украины — это не только победа Грузии, но и победа добра над злом.
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