В ЕС приостанавливают встречи высокого уровня с властями Грузии. Что это значит

В ЕС начали игнорировать грузинскую власть

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Уже в июне текущего года мы имели внутреннее обсуждение с нашими государствами-членами о том, как подойти к властям Грузии, которое мы рассматриваем, как недружественное к ЕС. Также мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и конспирологической теории, и решили на уровне ЕС не иметь никаких контактов высокого уровня с действующими властями Грузии. Павел Герчинский Посол ЕС в Грузии

Именно поэтому в последние месяцы не было визитов высокого уровня в Грузию, не было встреч на высоком уровне с представителями властей Грузии в Брюсселе. Еще раз повторяю, институты Евросоюза решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии.

Посол также добавил, что, если Грузия станет однопартийным государством, она никогда не сможет стать членом ЕС.

Позвольте мне сказать очень откровенно: если Грузия станет однопартийным государством, если Грузия станет страной, где политическая оппозиция запрещена, где гражданскому обществу нужно уехать за границу, чтобы работать, если основные права человека, в частности, права меньшинств, не будут защищены, то Грузия не сможет стать членом ЕС ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Это принципы, которые не подлежат переговорам и должны строго соблюдаться как нынешние, так и будущие члены ЕС. Поделиться

По его словам, выбор в руках грузинского народа — грузинский народ должен решить, какое правительство хочет иметь.

В случае, если это правительство будет заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, мы готовы со своей стороны работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что очередные парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года.

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью Online.UA, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили. Поделиться

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.