Власть в Грузии функционирует как подразделение ФСБ — командир "Грузинского легиона"
Категория
Украина
Дата публикации

Власть в Грузии функционирует как подразделение ФСБ — командир "Грузинского легиона"

Мамука Мамулашвили
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Источник:  online.ua

По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

Глава "Грузинского легиона" подчеркнул, что власти Грузии прибегают к различным притеснениям в сторону граждан, противостоящих российским оккупациям страны.

Мамулашвили добавил, что граждане Грузии всегда с благосклонностью относились к Украине и украинцам, особенно на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Я думаю, в ближайшее время вероятность вторжения России в Грузию невелика. Поскольку почти все правительство пророссийское. Как показывает история, россияне любят физически оккупировать страны. Поэтому очень многое зависит от войны в Украине. Победа Украины — это не только победа Грузии, но и победа добра над злом, — отметил руководитель "Грузинского легиона".

Как Грузия в очередной раз оказалась под российской оккупацией

Мамулашвили подчеркнул, что Кремль направил множество ресурсов для влияния на политическую ситуацию в Грузии.

Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ. К сожалению, Грузия попалась на удочку, которую ей предложила ей Россия. Пророссийский олигарх никогда не может быть демократическим, подчеркнул командир "Грузинского легиона".

Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.

Пророссийское правительство Грузии разрушило нашу армию, поэтому страна не готова к боевым действиям, но мы не боимся реализации сценария России, как в Украине. Мы прошли это не раз после развала Советского Союза — в 90-х годах, 2004, 2006 и 2008 году. Украине следует сделать выводы из того, что сегодня происходит в Грузии. Нельзя допускать к власти людей, связанных с Россией . Мы допустили эту ошибку, и за это платит народ. В Грузии сейчас массовые демонстрации, ведь пытаются принять российский закон об иноагентах. Второй раз пророссийское правительство Грузии сталкивается с противостоянием народа. Грузины всегда воинственно настроены против всего русского. Я думаю, что они не смогут принять этот закон, — объясняет Мамулашвили.

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