По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.
Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии
Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
Глава "Грузинского легиона" подчеркнул, что власти Грузии прибегают к различным притеснениям в сторону граждан, противостоящих российским оккупациям страны.
Мамулашвили добавил, что граждане Грузии всегда с благосклонностью относились к Украине и украинцам, особенно на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Как Грузия в очередной раз оказалась под российской оккупацией
Мамулашвили подчеркнул, что Кремль направил множество ресурсов для влияния на политическую ситуацию в Грузии.
Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-