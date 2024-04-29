По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили. Поделиться

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

Глава "Грузинского легиона" подчеркнул, что власти Грузии прибегают к различным притеснениям в сторону граждан, противостоящих российским оккупациям страны.

Мамулашвили добавил, что граждане Грузии всегда с благосклонностью относились к Украине и украинцам, особенно на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Я думаю, в ближайшее время вероятность вторжения России в Грузию невелика. Поскольку почти все правительство пророссийское. Как показывает история, россияне любят физически оккупировать страны. Поэтому очень многое зависит от войны в Украине. Победа Украины — это не только победа Грузии, но и победа добра над злом, — отметил руководитель "Грузинского легиона". Поделиться

Как Грузия в очередной раз оказалась под российской оккупацией

Мамулашвили подчеркнул, что Кремль направил множество ресурсов для влияния на политическую ситуацию в Грузии.

Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ. К сожалению, Грузия попалась на удочку, которую ей предложила ей Россия. Пророссийский олигарх никогда не может быть демократическим, подчеркнул командир "Грузинского легиона". Поделиться

Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.