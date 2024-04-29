Командир "Грузинского легиона" предупредил о последствиях для Грузии и мира в случае победы РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Командир "Грузинского легиона" предупредил о последствиях для Грузии и мира в случае победы РФ

Мамулашвили
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Источник:  online.ua

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион" для помощи украинскому народу сохранить свою независимость.

Мамука рассказал online.ua, почему победа Украины так важна для Грузии и всего мира.

Путину нужна часть истории Украины

Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.

Путин понимает, что если Россия победит в этой войне, то у него будут развязаны руки, чтобы напасть на остальные страны и оккупировать их. Он стремится к возрождению СССР.

Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили

Командир "Грузинского легиона"

Мы очень поздно научились реагировать на эту злость. Мировое сообщество ничего не сделало, когда такие события разворачивались в Грузии. Один из политиков Европарламента сказал, что Третья мировая война началась в Грузии в 2008 году. Однако она началась еще в 1992-1993 годах.

Проводить активные действия очень сложно западным политикам. На мой взгляд, эра решительных политиков закончилась. Одни из последних политиков, принимающих резкие решения — Рейган, еще был Маккейн.

Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе

Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.

Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.

Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

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