Командир "Грузинского легиона" предупредил о последствиях для Грузии и мира в случае победы РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион" для помощи украинскому народу сохранить свою независимость.
Мамука рассказал online.ua, почему победа Украины так важна для Грузии и всего мира.
Путину нужна часть истории Украины
Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.
Проводить активные действия очень сложно западным политикам. На мой взгляд, эра решительных политиков закончилась. Одни из последних политиков, принимающих резкие решения — Рейган, еще был Маккейн.
Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе
Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.
Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.
Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.
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